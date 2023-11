To dlatego Anna Wendzikowska zdradzała partnerów. Powód szokuje!

Anna Wendzikowska związki, dzieci, partnerzy

Anna Wendzikowska sporo w życiu przeszła. Przez trzy lata była żoną Christophera Combe'a, potem tworzyła związek z wokalistą Patrykiem Ignaczakiem, a później z przedsiębiorcą Janem Bazylem. Była dziennikarka TVN ma dwie córki: Kornelię (8 l.) i Antoninę (5. l.), które wychowuje samotnie. W 2020 roku Anna Wendzikowska poinformowała o rozstaniu z ostatnim mężczyzną. - Stało się tak, że już jakiś czas temu zostałam sama z dziewczynkami. W sumie tyle. Nie chcę tak naprawdę wchodzić w szczegóły i nie chcę więcej komentować i ujawniać, bo wiadomo, że to są takie raz, że prywatne sprawy, a dwa- bardzo dla mnie trudne i bolesne i rzeczywiście nie przychodzę teraz najłatwiejszego momentu w życiu - relacjonowała na Instagramie. Teraz w rozmowie z Żurnalistą Anna Wendzikowska przyznała się do tego, że zdarzało jej się dopuszczać zdrad.

Anna Wendzikowska o swoich zdradach: "Potrzebowałam udowadniać sobie swoją atrakcyjność"

Powód niewierności Anny Wendzikowskiej dla wielu osób będzie szokujący. Była dziennikarka TVN podkreśliła jednak przy tym, że "na szczęście" zawsze miała w sobie dużo uczciwości. - Niestety miałam taki schemat, że potrzebowałam udowadniać sobie swoją atrakcyjność, więc stąd się brały moje zdrady, natomiast jak już zdradzałam, czy też poznawałam kogoś innego, to odchodziłam, więc jakiś element takiej mojej uczciwości w tym wszystkim był i to mi pewnie pomogło potem to przepracować, ale to jest bardzo ważny moment w takim procesie pokochania siebie - stwierdziła Anna Wendzikowska.

