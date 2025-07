Anna Wendzikowska żyje z zaburzeniem neurorozwojowym! W głowie ma trzy ścieżki

Anna Wendzikowska znana jest przede wszystkim z pracy w TVN. Przez 15 lat mozna ją było oglądać w "Dzień dobry TVN", gdzie była reporterką. Ze śniadaniówki odeszła w 2022 roku. Gwiazda realizowała się także jako aktorka - grała m.in. w serialach "Na Wspólnej" i "M jak miłość". Mało kto wiedział, że ta uśmiechnięta i przebojowała aktorka i dziennikarka zmagała się ze strasznym dramatem. W ostatni Światowy Dzień Walki z Depresją zamieściła obszerny wpis w mediach społecznościowych, w którym wyjawiła, co się z nią działo.

To dlatego Anna Wendzikowska zdradzała partnerów. Powód szokuje!

Zdarzało mi się płakać tak strasznie, że nie mogłam otworzyć oczu, tak były spuchnięte… a następnego dnia przykładać lód, nakładać makijaż, przyklejać uśmiech i wychodzić do życia… W depresji są lepsze chwile, czasami uśmiech jest nawet szczery, ale dominującym uczuciem jest poczucie beznadziei i braku sensu, kierunku, celu… W głowie kołacze pytanie: i po co to wszystko?