Dramat gwiazdy TVN i "M jak miłość". Nie mogła otworzyć oczu przez potworny płacz!

Światowy Dzień Walki z Depresją. Choroba może dopaść każdego

W niedzielę, 23 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Depresją. O tym, jak groźna jest ta choroba, przekonało się m.in. wielu polskich celebrytów. O depresji mówiły m.in. takie sławy jak Kayah, Muniek Staszczyk, Małgorzata Foremniak, Kasia Cichopek czy Justyna Kowalczyk. W Światowy Dzień Walki z Depresją z kolei na osobiste wyznanie zdecydowała się Anna Wendzikowska, wieloletnia gwiazda stacji TVN (była m.in. reporterką "Dzień dobry TVN"), uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" i aktorka znana m.in. z serialu "M jak miłość". Była sławna, odnosiła sukcesy... Depresja jednak nie wybiera. Może dopaść każdego.

Anna Wendzikowska twierdzi, że otrzymała propozycję z TVP. Dlaczego odmówiła?

Anna Wendzikowska o depresji. Była gwiazda TVN i "M jak miłość" płakała tak, że nie mogła otworzyć oczu

To, co Anna Wendzikowska napisała na Instagramie, brzmi wyjątkowo dramatycznie. Mało kto wiedział, co przeżywała aktorka.

Zdarzało mi się płakać tak strasznie, że nie mogłam otworzyć oczu, tak były spuchnięte… a następnego dnia przykładać lód, nakładać makijaż, przyklejać uśmiech i wychodzić do życia… W depresji są lepsze chwile, czasami uśmiech jest nawet szczery, ale dominującym uczuciem jest poczucie beznadziei i braku sensu, kierunku, celu… W głowie kołacze pytanie: i po co to wszystko?

- tak zaczęła swój wpis była gwiazda TVN i "M jak miłość". W dalszej części Anna Wendzikowska pisze, że "nie da się uratować nikogo, kto nie chce być uratowany", ale apeluje do czytelników, by byli uważni na ludzi, którzy mogą być gdzieś w ich otoczeniu.

Często nie proszą o pomoc, choć jej potrzebują... Jeśli zaś czujesz wewnętrzny ból, poproś o wsparcie, to żaden wstyd i żadna słabość… Depresja nie przytrafia się ludziom słabym, ale tym, którzy zbyt długo byli silni

- stwierdziła aktorka, która jest matką dwóch córek: Kornelii (10 l.) i Antoniny (7 l.). Niedawno była gwiazda TVN znowu przeżywała trudne chwile - zmarła bowiem jej mama.

