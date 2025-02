Anna Wendzikowska w żałobie. Zmarła jej mama. "Poczułam ogromną samotność"

Z pewnością duży wpływ miała na mnie też dynamika relacji między moimi rodzicami, a także to, że W naszym domu obecny był alkohol. Dopiero po latach zaczęłam zdawać sobie z tego sprawę i wyjmować to do świadomości. Wielokrotnie chciałam też uciec z domu. (...) Do dziś pamiętam, jak tata wyrzucał mi zabawki przez okno w ramach kary za to, że nie posprzątałam. Zbiegałam na dół i zbierałam je ze śniegu. Dostawałam też od niego kary cielesne.