Anna Wendzikowska w raju! Skąpe wdzianka, plaża i joga z widokiem na ocean. Zazdrościcie?

Anna Wendzikowska jest jedną z tych gwiazd, które kochają podróżować, zwłaszcza do ciepłych krajów, gdzie mogą przez cały rok wygrzewać się w gorącym słońcu, wylegiwać na plaży, ale i zaznać innych atrakcji - jak joga z widokiem na ocean czy nurkowanie w błękitnej głębi.

Tego w Polsce nie ma, dlatego Wendzikowska spakowała walizki i wybrała się do Indonezji, a konkretnie na wyspę Gili Trawangan. To istny raj na ziemi! Przynajmniej dla turystów, których stać na taki wypad. Zobaczcie sami.

To są prawdziwe wakacje! W Polsce plucha, a tam raj

Wendzikowska, sądząc z jej instagramowych wpisów, bawi się doskonale. Zwiedza, próbuje nowych rzeczy, ale i odpoczywa od tempa życia w mieście. Cieszy się chodzeniem boso po białej plaży, nie myśli o zmartwieniach. Ale plażowanie w skąpym bikini to nie wszystko. Ostatnio postanowiła pójść o krok dalej i oddać się nurkowaniu.

Na Gili Meno, kilka metrów pod powierzchnią, ukryty jest inny świat - krąg ludzkich postaci splecionych w uścisku pokrytych koralem i tańczących w rytmie prądów. To "Nest" – podwodna rzeźba Jasona deCaires Taylora, która łączy sztukę, naturę i czas. Kiedy zanurzasz się obok nich, wszystko zwalnia. Nie ma telefonów, rozmów, myśli o tym, co dalej. Jest tylko oddech, światło, woda i poczucie, że wszystko jest połączone. To jedno z tych miejsc, które nie tylko się widzi – je się czuje - wyznała.

Internauci komentują

Fani Ani, którzy śledzą ją na Instagramie (a robi to prawie 500 tys. internautów), komentują zdjęcia z wyprawy. Nie brakuje zachwytów, ale czy można się temu dziwić? Takiej wycieczki nie sposób Wendzikowskiej nie zazdrościć.

"Pięknie to wygląda", "Musiało być fajnie", "Też tak chcę! To zorganizowany wyjazd?", "Cudowne miejsce i energia!", "Bogini", "Piękne zdjęcia, piękne widoki" - czytamy w sieci.

Zgadzacie się?

