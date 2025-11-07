Anna Wendzikowska mówi wprost: "Odczarujmy seks!"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-07 5:00

Anna Wendzikowska (44 l.) po raz kolejny udowadnia, że nie boi się trudnych tematów. W rozmowie z "Super Expressem" mówi wprost o zdrowiu, edukacji seksualnej i tabu, które, jej zdaniem, wciąż krępuje Polaków. "Odczarujmy seks!" - apeluje dziennikarka, podkreślając, że wiedza o ciele i dbaniu o zdrowie to nie powód do wstydu, lecz fundament świadomego życia.

Anna Wendzikowska właśnie dołączyła do kampanii zachęcającej kobiety do regularnych badań profilaktycznych, szczególnie tych związanych z wykrywaniem raka piersi. Przy okazji akcji gwiazda zabrała głos w sprawie, która szczególnie ją porusza, sposobu, w jaki Polacy odnoszą się do tematów związanych z seksualnością i zdrowiem intymnym.

Zobacz też: Tak gwiazdy walczą o piersi! Chodakowska topless, Aneta Zając w koronkach. Co za akcja!

Anna Wendzikowska w rozmowie z "Super Expressem" mówi wprost: "Odczarujmy seks!"

W rozmowie z nami zwraca uwagę, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni wciąż unikają badań, jakby obawiali się usłyszeć niepokojącą diagnozę. Podkreśla, że wczesne wykrycie chorób może uratować życie, a troska o ciało jest formą szacunku do samego siebie. Wendzikowska odważnie opowiada też, dlaczego popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach i skąd bierze się panika wokół lekcji dotyczących dojrzewania czy seksualności.

Super Express: - Jak wygląda dbanie o siebie pod kątem zdrowotnym w Polsce. Polki się zaniedbują pod tym względem?

Anna Wendzikowska: - Myślę, że tak, ale nie tylko Polki. Statystyki pokazują, że Polacy również, że tak jakbyśmy się trochę bali wiedzieć, że coś jest nie tak. To jest taki mechanizm wyparcia, a przecież wiadomo, że wczesne wykrywanie wszelkiego rodzaju chorób, nie tylko raka piersi, na pewno wszelkiego rodzaju nowotworów, w ogóle wszelkich chorób. Im wcześniej wykryta tym więcej można zrobić. Ja jestem zdania, że raz do roku warto sobie zrobić cały komplet badań inne, regularnie - morfologia, cytologia, badanie piersi. No i oczywiście to samo-badanie piersi w domu. To są istotne rzeczy, które też podnoszą nam takie poczucie własnej wartości, połączenie ze sobą, bo my sobie wysyłamy sygnał: jestem dla siebie ważna.

- Ostatnio w mediach jest głośno na temat przedmiotu - edukacja zdrowotna. Jesteś za czy przeciw?

- Jak najbardziej za. Uważam, że to jest niezwykle istotne, żeby tłumaczyć dzieciom świat, żeby to robili dorośli, żeby to robili specjaliści, a nie żeby dzieci między sobą wymieniały się wypaczonymi strzępkami informacji. Wiedza nie może być czymś negatywnym. Taka jest moja opinia. Większość osób w sieci martwi się, że będzie to seksualizacja, a to przecież będzie edukacja, również psychologiczna, bezpieczeństwo w internecie itp.

- Jak byś odpowiedziała na obawy tych osób?

- Prawdę mówiąc ja nie jestem w stanie zrozumieć: co wszyscy mają z tym seksem? I z demonizowaniem seksu? Pojawia się tych tematów ileś tam, a wszyscy widzą tylko ten seks, seks, seks. Przecież to jest tak nieodłączny element naszego życia... i co? Będziemy teraz udawać, że tego nie ma? I co tym dzieciom mówić w tym temacie, unikać go? Czekać aż się same dowiedzą? No przecież mamy teraz internet, z którego można się wszystkiego dowiedzieć, niech to będzie jakoś usystematyzowane, niech to będzie odpowiednio, przez specjalistów, program uformowany tak, żeby w odpowiednim wieku dziecko dostawało informacje. Dlaczego nie ufamy tym ludziom, którzy układają ten program? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Seks i jest tak nieodłącznym elementem życia i ponieważ ludzkość jeszcze nie wyginęła, to wiemy, że jakoś ludzie się dowiadują od wieków, jak ten seks funkcjonuje (śmiech). Więc chyba lepiej ułatwić to trochę dzieciom, w sposób zdrowy i wspierający to zaplanować.

- Seks to temat tabu w Polsce?

- Odczarujmy to, nie róbmy z tego tematu tabu, bo ten owoc zakazany najlepiej smakuje. Znormalizujmy to jako element życia, ciało jest nieodłącznym elementem życia. Seks jest nieodłącznym elementem życia tak jak jedzenie i spanie i mycie się i jedzenie i wydalanie.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Gwiazdy o edukacji zdrowotnej w szkołach. Szok, co sądzą o tym przedmiocie

Zobacz naszą galerię: Anna Wendzikowska. Odczarujmy seks

Anna Wendzikowska. Odczarujmy seks
22 zdjęcia
Sonda
Czy edukacja seksualna powinna być wprowadzona do szkół?
Anna Wendzikowska mówi o edukacji zdrowotnej w szkołach. "Owoc zakazany najlepiej smakuje"!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA WENDZIKOWSKA