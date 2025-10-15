Znane kobiety łączą siły w walce z rakiem piersi! Ich apel porusza

Październik już od lat nosi różową barwę, to miesiąc, kiedy temat profilaktyki raka piersi pojawia się wszędzie. W tym roku do działań przyłączyło się wiele znanych twarzy, które swoją obecnością, zdjęciami i odważnymi postami mobilizują kobiety, by badały się regularnie. Gwiazdy wspierają akcję #DotykamWygrywam (kampania społeczna zachęcająca do samobadania piersi), od Anety Zając, przez Adę Fijał aż po Annę Wendzikowską i inne inspirujące kobiety.

Rak piersi to jedno z najczęściej wykrywanych nowotworów u kobiet, ale jednym z kluczowych sposobów walki z nim jest wczesna diagnostyka. Właśnie dlatego już co roku w różowym październiku organizowane są kampanie edukacyjne i motywacyjne, mające przypominać o regularnym badaniu piersi. W Polsce jedną z bardziej rozpoznawalnych inicjatyw jest akcja Dotykam = Wygrywam i to właśnie jej twarzami, w tym roku, stały się gwiazdy polskiego show-biznesu. Prócz tej akcji na Instagramie i w innych mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia aktorek i influencerek w odważnych stylizacjach: koronki, a nawet topless - wszystko, by przyciągnąć uwagę i podkreślić przekaz, aby regularnie się badać.

Tak gwiazdy walczą o piersi! Akcja różowy październik zdobywa coraz większy rozgłos

W tym roku Różowy Październik nabrał wyjątkowego znaczenia, bo do walki o zdrowie kobiet dołączyły niemal wszystkie najpopularniejsze polskie gwiazdy. Aktorki, dziennikarki i influencerki postanowiły nie tylko mówić, ale przede wszystkim pokazać, jak ważna jest profilaktyka. Na swoich profilach w mediach społecznościowych publikowały zdjęcia i nagrania zachęcające do samobadania piersi i regularnych wizyt u specjalisty.

Ewa Chodakowska, znana z bezkompromisowego podejścia do zdrowego stylu życia, odważyła się na artystyczne zdjęcie topless. Tym gestem chciała zwrócić uwagę na to, że ciało kobiety nie jest powodem do wstydu, to znak siły, życia i odwagi.

Z kolei Aneta Zając, Ada Fijał, Agnieszka Kaczorowska, Elżbieta Romanowska, Marzena Rogalska, Anna Wendzikowska czy Paulina Orłoś, które wzięły udział w akcji #DotykamWygrywam zwróciły uwagę na ogromną moc samobadania.

