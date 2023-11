Anna Wendzikowska wyznała, ile pieniędzy potrzebuje, by godnie żyć. Lepiej usiądźcie! O takiej kwocie większość może pomarzyć

Agnieszka Woźniak-Starak wejdzie do polityki jak Szymon Hołownia?! To byłaby prawdziwa bomba

Anna Wendzikowska w rozmowie z Żurnalistą otworzyła się na temat swoich poprzednich związków. Była gwiazda TVN otwarcie przyznała, że zdradzała swoich partnerów. - Niestety miałam taki schemat, że potrzebowałam udowadniać sobie swoją atrakcyjność, więc stąd się brały moje zdrady, natomiast jak już zdradzałam, czy też poznawałam kogoś innego, to odchodziłam, więc jakiś element takiej mojej uczciwości w tym wszystkim był i to mi pewnie pomogło potem to przepracować, ale to jest bardzo ważny moment w takim procesie pokochania siebie - wyznała.

Anna Wendzikowska wyznała, ile potrzebuje by godnie żyć. Lepiej usiądźcie! O takiej kwocie większość można pomarzyć

W tej samej rozmowie został poruszony temat pieniędzy. Ile pieniędzy miesięcznie potrzebujesz do szczęśliwego życia? - zapytał Żurnalista. - Żeby mi było tak luźno, fajnie, żebym mogła sobie pozwolić na podróże i utrzymanie moich dzieci, to 40-50 tysięcy miesięcznie - odpowiedziała.

Odpowiedź dziennikarki zaskoczyła fanów. "40 tysięcy? Większość nawet na rok tyle nie ma", "Z Karolaka się śmiali jak powiedział, że dla niego minimum to 40 tysięcy", "Ale to boli... 40-50 tys., kiedy ty do normalnego życia potrzebujesz 4 tys." - możemy przeczytać.

