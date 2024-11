Anna Wendzikowska ma torebkę za 60 tys. zł, a chodzi na mrozie w zdartych baletkach za "jedyne" 3 tys. Złapiecie się za głowę na ich widok

Baleriny i baletki wróciły do mody. Ale nie do tego stopnia, by nosić je jesienią, gdy termometry u nas wskazują zaledwie kilka stopni na plusie, a nocą spadają poniżej zera. Ale chyba nie przeszkadza do Ani Wendzikowskiej. Dziennikarka i aktorka, była gwiazda "Dzień dobry TVN" i serialu "M jak miłość", wyskoczyła z przyjaciółką na kawę. Podczas rozmowy z towarzyszką zaprezentowała cały wachlarz min. Momentami wyglądała nawet, jakby na nią krzyczała. O dziwo uśmiechnęła się, gdy zobaczyła rachunek. Chyba nie był to "paragon grozy".

Anna Wendzikowska od stóp do głów wystroiła się na beżowo. Założyła sweterek w paski, spodnie na kant i krótki, ale ciepły płaszczyk. Na ramieniu dzierżyła klasyczną torebkę Chanel - także w kolorze beżowym. To cacko jest warte aż 60 tys. zł! Największą uwagę zwracało jednak obuwie gwiazdy. Były to cieniutkie baletki, w których chodzi się niemal jak boso. Co ciekawe, jej zmarnowane już życiem buciki nie pochodzą z byle jakiego sklepu. To projekt marki Miu Miu, a zacne na lato obuwie kosztowało ją ponad 3 tys. zł. Może dlatego teraz Ania będzie nosić je aż do momentu aż spadnie śnieg?

