Urszula Dudziak znajdzie się w "więzieniu". Zdradziła powód takiej decyzji

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-25 12:41

Urszula Dudziak jest jedną z największych ikon polskiej muzyki. Kobieta czasami bierze udział w różnych reality show czy talent show jak "Bitwa na Głosy" czy "LOL". Okazuje się, że zobaczymy ją również w najnowszym sezonie show "Eksperyment:Odsiadka". Dlaczego Ula Dudziak zdecydowała się na udział w więziennym programie? Znamy szczegóły

"Eksperyment: Odsiadka" w Polsce 

"Eksperyment: Odsiadka” to reality show stacji Canal+, zrealizowane przez firmę Endemol Shine Polska. Unikalna i wzbudzająca sporo emocji formuła programu opiera się na umieszczeniu znanych postaci z medycznego i internetowego świata - celebrytów oraz influencerów w rzeczywistych warunkach więziennych, w autentycznym zakładzie karnym w Bartoszycach. Uczestnicy zostają całkowicie odizolowani od otoczenia, musząc oddać telefony i podporządkować się twardym, więziennym zasadom. W celach dzielą przestrzeń z byłymi więźniami skazanymi za poważne przestępstwa. Format zmusza ich do bezpośredniego zderzenia z trudną rzeczywistością izolacji, ciągłą presją psychologiczną, skrupulatnymi kontrolami oraz rygorem.

W męskiej obsadzie premierowej edycji znaleźli się

"Eksperypement: Odsiadka" wersji damskiej. Jest komentarz Urszuli Dudziak 

Jak się okazało, "Eksperyment: Odsiadka" cieszył się tak ogromną popularnością, że Canal+ postanowiło wypuścić damską odmianę tego show. W październiku 2026 zobaczymy tam takie osobistości jak:

  • Danuta Martyniuk;
  • Urszula Dudziak;
  • Marta Linkiewicz;
  • Roksana Węgiel-Mglej;
  • Katarzyna Paciorek (Kasix);
  • Julia von Stein.

Udział szczególnie Urszuli Dudziak wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Byli oni zdziwieni, że tak znakomita wokalistka postanowiła wsciąć udział w tak kontrowersyjnym reality show. Podczas Invest In Szczecin Open w rozmowie z portalem VOX FM przyznała, dlaczego zgodziła się na "Eksperyment". 

- Propozycja pojawiła się niedawno i przyznam, że decyzja nie była łatwa. Zaczęłam się zastanawiać i doszłam do wniosku, że mogę w tej materii zrobić coś pożytecznego - pokazać, jak niebezpieczna bywa nierozważność - powiedziała Dudziak.

Jak przyznała, rozmowy czy poznanie sytuacji pomogło jej zrozumieć wiele spraw. 

- Na planie spotkałam kobiety, które zboczyły z właściwej drogi często nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co się dzieje. Ten program pokazuje, jak trudny, ciężki i koszmarny jest świat więzienny. Bycie częścią tego doświadczenia pozwoliło mi wczuć się w sytuację więźniarek. Ja na co dzień jestem na wolności i nigdy nie miałam kłopotów z prawem, ale wiem, że przez głupotę, łatwowierność czy brak uwagi można wpaść w życiowe tarapaty i zyskać rysę na życiorysie, bardzo możliwe że już na zawsze - podsumowała Dudziak. 

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