Urszula Dudziak znajdzie się w "więzieniu". Zdradziła powód takiej decyzji

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"Eksperyment: Odsiadka" w Polsce
"Eksperyment: Odsiadka” to reality show stacji Canal+, zrealizowane przez firmę Endemol Shine Polska. Unikalna i wzbudzająca sporo emocji formuła programu opiera się na umieszczeniu znanych postaci z medycznego i internetowego świata - celebrytów oraz influencerów w rzeczywistych warunkach więziennych, w autentycznym zakładzie karnym w Bartoszycach. Uczestnicy zostają całkowicie odizolowani od otoczenia, musząc oddać telefony i podporządkować się twardym, więziennym zasadom. W celach dzielą przestrzeń z byłymi więźniami skazanymi za poważne przestępstwa. Format zmusza ich do bezpośredniego zderzenia z trudną rzeczywistością izolacji, ciągłą presją psychologiczną, skrupulatnymi kontrolami oraz rygorem.
W męskiej obsadzie premierowej edycji znaleźli się
- Zygmunt Chajzer,
- Michał Koterski,
- Jakub Rzeźniczak,
- Tomasz "Gimper" Działowy,
- Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski,
- Kacper "Jasper" Porębski
- oraz Damian "Stifler" Zduńczyk.
"Eksperypement: Odsiadka" wersji damskiej. Jest komentarz Urszuli Dudziak
Jak się okazało, "Eksperyment: Odsiadka" cieszył się tak ogromną popularnością, że Canal+ postanowiło wypuścić damską odmianę tego show. W październiku 2026 zobaczymy tam takie osobistości jak:
- Danuta Martyniuk;
- Urszula Dudziak;
- Marta Linkiewicz;
- Roksana Węgiel-Mglej;
- Katarzyna Paciorek (Kasix);
- Julia von Stein.
Udział szczególnie Urszuli Dudziak wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Byli oni zdziwieni, że tak znakomita wokalistka postanowiła wsciąć udział w tak kontrowersyjnym reality show. Podczas Invest In Szczecin Open w rozmowie z portalem VOX FM przyznała, dlaczego zgodziła się na "Eksperyment".
- Propozycja pojawiła się niedawno i przyznam, że decyzja nie była łatwa. Zaczęłam się zastanawiać i doszłam do wniosku, że mogę w tej materii zrobić coś pożytecznego - pokazać, jak niebezpieczna bywa nierozważność - powiedziała Dudziak.
Jak przyznała, rozmowy czy poznanie sytuacji pomogło jej zrozumieć wiele spraw.
- Na planie spotkałam kobiety, które zboczyły z właściwej drogi często nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co się dzieje. Ten program pokazuje, jak trudny, ciężki i koszmarny jest świat więzienny. Bycie częścią tego doświadczenia pozwoliło mi wczuć się w sytuację więźniarek. Ja na co dzień jestem na wolności i nigdy nie miałam kłopotów z prawem, ale wiem, że przez głupotę, łatwowierność czy brak uwagi można wpaść w życiowe tarapaty i zyskać rysę na życiorysie, bardzo możliwe że już na zawsze - podsumowała Dudziak.