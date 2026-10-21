Nowy prezydent Krakowa nie traci czasu. Łukasz Gibała ujawnił, od czego zacznie

Dzisiaj będzie bardzo intensywny dzień, przed nami sesja rady miast, na której będziemy dyskutowali o obniżeniu cen komunikacji miejskiej, to jest moja obietnica przywrócenie do poprzedniej taryfy i oczywiście zrobimy tak, żeby to jak najszybciej weszło w życie. Dziś także ogłosimy nazwiska wiceprezydentów. Muszę też porozmawiać z dyrektorami wydziałów.

Jestem pełen chęci do pracy, dziś będziemy także rozmawiać o przyszłorocznym budżecie, bo to jest ten moment, prace już się rozpoczęły. To jest duże wyzwanie, bardzo jestem ciekaw na ten moment ile wynosi dziura budżetowa na przyszły rok. Także w najbliższym czasie poinformujemy jaka jest skala finansowych zagrożeń – powiedział nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała.