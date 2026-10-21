Nowy prezydent Krakowa nie traci czasu. Łukasz Gibała ujawnił, od czego zacznie

Zanim Łukasz Gibał wszedł do swojego gabinetu, przed budynkiem magistratu pojawili się jego najbardziej zaufani współpracownicy m.in Michał Starobrat, radny miasta Krakowa z klubu Kraków dla Mieszkańców oraz Jan Hoffman, jeden z głównych liderów referendum w którym odwołano dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, typowany przez wielu na nowego wiceprezydenta miasta.
Dzisiaj będzie bardzo intensywny dzień, przed nami sesja rady miast, na której będziemy dyskutowali o obniżeniu cen komunikacji miejskiej, to jest moja obietnica przywrócenie do poprzedniej taryfy i oczywiście zrobimy tak, żeby to jak najszybciej weszło w życie. Dziś także ogłosimy nazwiska wiceprezydentów. Muszę też porozmawiać z dyrektorami wydziałów.
Jestem pełen chęci do pracy, dziś będziemy także rozmawiać o przyszłorocznym budżecie, bo to jest ten moment, prace już się rozpoczęły. To jest duże wyzwanie, bardzo jestem ciekaw na ten moment ile wynosi dziura budżetowa na przyszły rok. Także w najbliższym czasie poinformujemy jaka jest skala finansowych zagrożeń – powiedział nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała.
Dodał, że liczy na dobrą współpracę z radnymi z wszystkich klubów. Dziś (21 października) po południu poznamy nazwiska zastępców nowego prezydenta.