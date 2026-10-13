Szkoła w PRL to nie tylko mundurki. Ten quiz sprawdzi, ile pamiętasz z dawnych lat!

Dyscyplina, szare zeszyty i mundurki. Tak wyglądała szkoła w PRL

W latach 50., 60., 70. i 80. uczniowie funkcjonowali w ściśle określonych ramach. Obowiązkowe mundurki z tarczami i nienaganny wygląd były absolutną podstawą. W szkole królował porządek oparty na twardej dyscyplinie. Przed lekcjami uczniowie ustawiali się w szeregach, a meldowanie klas dyżurnym nauczycielom było czymś zupełnie normalnym, co dziś może szokować.

Inaczej wyglądała też zawartość plecaków. Zwykłe, szare zeszyty, pióra oraz – będące rzadkością – kolorowe długopisy traktowano z wielką ostrożnością. Każdy przybór, a zwłaszcza pachnące gumki, szanowano jak największy skarb. Na korytarzach noszono „pepegi”, czyli popularne tenisówki, które zakładało się na każdą okazję.

Ocenianie było surowe – każdy uczeń pragnął dostać piątkę, podczas gdy otrzymanie oceny niedostatecznej kończyło się domowymi problemami. Za złe zachowanie można było wylądować w „kozie”, co wiązało się z odbywaniem kary w szkole po zakończeniu lekcji.

Zajęcia praktyczno-techniczne i przysposobienie obronne. Co robiono na lekcjach?

Edukacja w PRL skupiała się na nauce praktycznych umiejętności i przygotowaniu do życia. Podczas ZPT (zajęć praktyczno-technicznych) uczniowie nie tylko słuchali teorii, ale przede wszystkim pracowali fizycznie. Młodzież szyła fartuchy, budowała drewniane karmniki i próbowała swoich sił w lutowaniu prostych układów.

Ważnym przedmiotem było też przysposobienie obronne. Uczono zasad pierwszej pomocy, zakładania masek przeciwgazowych oraz poruszania się z plecakami udającymi wojskowe wyposażenie. Atmosfera tych zajęć była poważna, a ciszę nierzadko przerywały komunikaty ze szkolnego radiowęzła.

Szkoły mocno stawiały na prace społeczne. Zbieranie makulatury, butelek i kapsli przez całe klasy uważano za standardowy obowiązek. Uczniowie oszczędzali też pieniądze w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO), gdzie wpłacali niewielkie sumy na swoje książeczki, ucząc się w ten sposób gospodarności.

Kultowe przysmaki i symbole w PRL. Oranżada w proszku to był hit

Pomimo rygoru, szkolna codzienność miała też przyjemniejsze momenty. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szkolne sklepiki oferujące popularne w tamtych czasach produkty. Młodzież uwielbiała oranżadę w proszku, wyjadaną palcami, a także gumy „Donald” z historyjkami obrazkowymi, które były prawdziwym rarytasem.

Wystrój szkół odzwierciedlał ówczesną sytuację polityczną. Ściany zdobiły portrety przywódców, a uroczyste apele wpisywały się w stały harmonogram. Mundurki czy świadectwa z czerwonym paskiem to dziś obrazy wywołujące nostalgię i pokazujące pełen kontrastów świat dawnej szkoły.

Czy te historie brzmią znajomo? A może opowieści o „kozie”, SKO i ZPT słyszałeś tylko od bliskich? Sprawdź swoją wiedzę o szkole w PRL, rozwiązując nasz quiz, i zobacz, czy zasługujesz na piątkę z plusem!

QUIZ. Tak wyglądała szkoła w czasach PRL. Ile z niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 1. ZPT to skrót dotyczący przedmiotu szkolnego. Jak się nazywał? Zajęcia Praktyczno-Techniczne Zajęcia Pracy-Techniki Zajęcia Pracy Następne pytanie