Znamy datę zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Termin uległ zmianie

Ślubowanie Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa odbędzie się 20 października o godzinie 18:30 w sali krakowskiej Rady Miasta.

Nowy gospodarz wygrał wyścig wyborczy w II turze, zdobywając 62,12 proc. głosów mieszkańców.

Kiedy zaprzysiężenie Łukasza Gibały? Dokładna data i godzina ślubowania nowego prezydenta Krakowa

Krakowianie doczekali się finału procedur związanych ze zmianą władzy. Nowy włodarz, zwycięzca przyspieszonych wyborów w stolicy Małopolski, za chwilę formalnie zasiądzie w fotelu prezydenckim i zacznie pełnić swoje obowiązki. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Jakub Kosek, poinformował, że uroczystość zaprzysiężenia odbędzie się w trakcie najbliższej sesji. Wcześniej rozważano inny termin inauguracji, ale Komisja Główna zdecydowała o jego przesunięciu.

Ustalono już precyzyjny harmonogram tego ważnego momentu, który otworzy nowy rozdział w historii krakowskiego ratusza. Formalne przejęcie sterów w stolicy Małopolski nastąpi niebawem. Łukasz Gibała wypowie słowa przysięgi 20 października, dokładnie o godzinie 18:30, w trakcie obrad miejskich radnych.

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Według danych potwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą, dogrywka o prezydenturę zakończyła się przekonującym zwycięstwem Łukasza Gibały, który zgromadził 62,12 proc. poparcia. Jego rywalka, Monika Piątkowska, musiała pogodzić się z porażką, notując wynik na poziomie 37,88 proc. W tym dniu do urn poszło 44,27 proc. uprawnionych obywateli.

Przygotowanie całego procesu głosowania było dużym logistycznym wyzwaniem. Działały 454 obwodowe komisje, przy czym 412 ulokowano w standardowych miejscach, a pozostałe 42 stworzono między innymi w szpitalach, domach opieki oraz w placówkach penitencjarnych.

Omawiając to polityczne wydarzenie, warto odnotować liczby charakteryzujące krakowską społeczność. Miasto zamieszkuje 719 919 osób, a w spisie widniało 591 966 mieszkańców z prawem do oddania głosu.

Urzędowe zestawienia pokazują ponadto rosnące zaangażowanie krakowian. Wydział Spraw Administracyjnych od początku roku zatwierdził aż 4 942 prośby o wpisanie do rejestru wyborców. Dowodzi to dużej determinacji nowych obywateli miasta, którzy chcieli wziąć udział w decydowaniu o jego przyszłości.

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