Jarmark Bożonarodzeniowy Kraków 2026 wystartował

Na Rynku Głównym w Krakowie ruszył Bożonarodzeniowy Jarmark. Oficjalnie otwarcie dopiero w sobotę 28 listopada, ale już dziś można było zjeść regionalne potrawy lub zakupić bożonarodzeniowe ozdoby. Turyści dopisali, frekwencja przekroczyła oczekiwania organizatorów a w powietrzu można było poczuć świąteczną atmosferę.

W tym roku jarmark został zorganizowany w cieniu tragedii sprzed trzech tygodni. 7 listopada uzbrojony zamachowiec wjechał na Rynek i otworzył ogień do przechodniów. Zabił 6 osób. Wcześniej w swoim domu rodzinnym zamordował siostrę oraz rodziców. Do dziś w czterech miejscach na płycie Rynku palą się znicze, tam gdzie konali postrzeleni ludzie.

Jarmark bez paragonów grozy

Turyści tłumnie odwiedzili bożonarodzeniowy jarmark, który, zgodnie z zapowiedziami prezydenta Łukasza Gibały wystartował w Krakowie. W tym roku nie będzie paragonów grozy, ponieważ mieszkańcom miasta przysługuje 20 procentowa zniżka. Aby ją otrzymać wystarczy okazać Kartę Krakowską. Dzięki niej także można nabyć promocyjny bilet na karuzelę dla dzieci, w cenie zaledwie 5 złotych.

Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających niemal 100 stoisk z regionalnymi wyrobami, rękodziełem i słodyczami.

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