Masowe redukcje etatów. Małopolska wiceliderem niechlubnego rankingu

Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie nie pozostawiają złudzeń. Jak opisuje Sądeczanin Info, od początku roku do września w Małopolsce zgłoszono zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych obejmujących 4770 osób. Faktyczne zatrudnienie straciło już w tym okresie 2656 pracowników.

Pod względem skali planowanych redukcji województwo małopolskie uplasowało się na drugim miejscu w całym kraju, ustępując jedynie województwu mazowieckiemu. We wrześniu na Mazowszu planowane cięcia objęły 1359 osób, podczas gdy w Małopolsce zgłoszono do zwolnienia 552 pracowników. Region wyprzedził tym samym inne wielkie ośrodki przemysłowe, takie jak Dolny Śląsk (220 osób) czy Śląsk (184 osoby).

Koniec legendarnego zakładu. Co dalej z pracownikami Nowomagu?

Jednym z najbardziej bolesnych ciosów dla lokalnej gospodarki jest całkowita likwidacja sądeckiego Nowomagu. Oddział należący do grupy Grenevia Famur ostatecznie kończy swoją wieloletnią działalność. W wyniku tej decyzji redukcja zatrudnienia w Nowym Sączu objęła około 150 osób. Warto zaznaczyć, że likwidacja nastąpiła po 50 latach działalności Nowomagu, który powstał w 1976 r.

Problemy nie ominęły również Gorlic, gdzie tamtejszy zakład FAMUR Glinik – należący do tej samej grupy kapitałowej co Nowomag – ogłosił masowe zwolnienia. Choć początkowo plany mówiły o redukcji ponad 180 etatów, ostatecznie po negocjacjach liczbę tę udało się zmniejszyć do około 100 osób. Władze Grupy Grenevia jako główny powód wskazują drastyczny spadek zamówień oraz trudną sytuację na rynku urządzeń górniczych. W efekcie całkowicie zlikwidowano Wydział Mechaniczny.

Kryzys uderza w Kraków. Setki osób bez pracy

Równie niepokojące sygnały płyną z Krakowa, który dotychczas uchodził za bezpieczną przystań dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. Kryzys dotknął branżę finansową i księgową. Z oficjalnych raportów wynika, że w jednym z październikowych zgłoszeń dotyczących redukcji w sektorze usług wspólnych wskazano do likwidacji aż 900 stanowisk pracy. Wielkie korporacje coraz częściej przenoszą stanowiska pracy z Polski, do tańszych dla nich lokalizacji, takich jak Indie.

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