Zakopiańscy radni zdecydowali o podwyżce opłaty miejscowej dla odwiedzających z 2 do 5 złotych za każdą dobę.

Wyższa kwota zacznie obowiązywać 1 stycznia 2027 roku i stanowi górny limit przewidziany w znowelizowanej ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Władze miasta tłumaczą ten krok dużymi wydatkami na obsługę przyjezdnych, a zmienione prawo likwiduje wcześniejsze obostrzenia związane z normami klimatycznymi oraz czystością powietrza.

Opłata miejscowa w Zakopanem wzrośnie. Miasto wprowadza maksymalną stawkę dla turystów

Stawka opłaty miejscowej w Zakopanem od 1 stycznia 2027 roku zmieni się z 2 złotych na 5 złotych za dobę od każdej osoby, co oznacza wzrost o 150 procent. Samorząd zdecydował się tym samym na najwyższy pułap, jaki dopuszczają znowelizowane regulacje.

Polska Agencja Prasowa przekazała, że zmiana stawek wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2027 roku. Ponieważ dotychczasowe uchwały stracą wtedy moc prawną, władze lokalne muszą przyjąć nowe dokumenty.

Autorzy zakopiańskiej uchwały argumentują podwyżkę wysokimi kosztami obsługi masowego ruchu turystycznego. W szczycie sezonu w mieście przebywa więcej przyjezdnych niż stałych mieszkańców. Taka sytuacja obciąża miejski budżet i wymaga finansowania między innymi:

utrzymania porządku oraz gospodarki śmieciowej,

napraw i przebudowy ulic oraz chodników,

utrzymania i rozbudowy zaplecza dla turystów,

dbania o bezpieczeństwo publiczne w mieście.

Dotychczas wpływy z tej daniny przynosiły Zakopanemu około 5 milionów złotych w skali roku, a w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku do kasy wpłynęło dokładnie 4 miliony 161 tysięcy złotych. Po wejściu w życie wyższych stawek dochody samorządu wyraźnie wzrosną.

Nowelizacja ustawy o opłatach lokalnych. Koniec wymogów dotyczących jakości powietrza

Wchodzące w życie w 2027 roku prawo znacznie ułatwi samorządom pobieranie opłat od przyjezdnych, ponieważ znosi rygorystyczny wymóg spełniania norm klimatycznych i jakości powietrza. Wcześniej problem smogu uniemożliwiał wielu miejscowościom wypoczynkowym nakładanie tej daniny. Po zmianach opłatę będzie mogła wprowadzić każda gmina o walorach krajobrazowych, na terenie której turyści korzystają z noclegu przez co najmniej jedną dobę.

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