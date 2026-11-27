Na zakopiance w okolicach Rdzawki kierowca pomocy drogowej wjechał w utworzony korytarz życia.

Mężczyzna przez około 1,5 kilometra blokował przejazd policjantom oraz zespołowi ratownictwa medycznego, którzy spieszyli do wypadku z udziałem trzech aut.

36-latek nie przyjął mandatu, dlatego funkcjonariusze skierują wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Wypadek na zakopiance w Rdzawce. Kierowca lawety zablokował korytarz życia

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, około godziny 7.00 rano na drodze krajowej numer 47 w rejonie Rdzawki zderzyły się trzy pojazdy. W wypadku ucierpiały dwie osoby, które wymagały hospitalizacji. Trasa została całkowicie zablokowana, a korek na zakopiance sięgnął około trzech kilometrów, jednak większość kierowców natychmiast utworzyła korytarz życia, aby ułatwić ratownikom dotarcie do rannych.

Jak przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, na miejsce zdarzenia od strony Rabki-Zdroju jechał na sygnałach radiowóz, a tuż za nim podążała karetka pogotowia. W pewnym momencie w wolną przestrzeń wjechał wielkogabarytowy pojazd pomocy drogowej, który utrudnił dalszą jazdę policjantom i zespołowi ratownictwa medycznego. Prowadzący lawetę 36-latek ignorował sygnały uprzywilejowania i blokował przejazd przez blisko półtora kilometra, po czym dopiero zjechał na bok i przepuścił służby.

Interwencja policji na zakopiance. Sprawa 36-latka trafi do sądu

Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę drogową kierującego lawetą. Podczas interwencji 36-letni mężczyzna tłumaczył mundurowym, że spieszył się na miejsce wypadku, dlatego skorzystał z wolnego pasa.

Wyjaśnienia kierowcy nie przekonały policjantów, ponieważ jego zachowanie mogło opóźnić udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym. Mundurowi nałożyli na mężczyznę wysoki mandat karny, ale kierujący odmówił jego przyjęcia i policjanci z Nowego Targu prowadzą teraz czynności wyjaśniające. Przeciwko 36-latkowi zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Sonda Czy musiałeś kiedyś zrobić korytarz życia? Tak Nie Nie pamiętam