Pobyt w Krynicy-Zdroju. Relacja kuracjuszki na Facebooku

Pani Małgorzata po raz pierwszy wyjechała na turnus do sanatorium w Krynicy-Zdroju. Jakiś czas temu opisała swoje przeżycia na facebookowej grupie „Sanatoria - prywatne i z NFZ, turnusy rehabilitacyjne wszystkie informacje”. Jej wpis od razu wywołał dyskusję wśród internautów, ponieważ rzeczywistość w ośrodku odbiegała od wyobrażeń o spokojnym odpoczynku.

Pokój wieloosobowy w sanatorium. Zachowanie współlokatorek

Kobieta miała trafić do pokoju wieloosobowego dzielonego z innymi kuracjuszkami. Choć teoretycznie dawało to okazję do rozmów i wspólnego spędzania czasu, na miejscu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Z relacji kobiety wynika, że lokatorki zaczęły żerować na niej oraz należącym do niej sprzęcie.

Opłata za telewizor w sanatorium. Tureckie seriale na cudzym sprzęcie

Pierwszy problem dotyczył dostępu do telewizji. Ośrodek pobierał dodatkowe 100 złotych za cały turnus za możliwość korzystania z odbiornika. Kuracjuszka zrezygnowała z tego wydatku i przywiozła własne urządzenie, aby oglądać na nim seriale z platform streamingowych. Nie spodziewała się jednak, że jej prywatnym sprzętem zainteresują się pozostałe mieszkanki pokoju.

Współlokatorki chętnie uruchamiały na jej urządzeniu tureckie seriale, nie oferując niczego w zamian. Pani Małgorzata poczuła się przez to wykorzystywana.

To był błąd. Moje koleżanki żerowały na mnie. Na moim sprzęcie oglądały tureckie seriale. Za darmochę. Nawet kawy nie postawiły. (Nie pijam kawy) Ale co tam – relacjonowała na Facebooku kuracjuszka.

Wieczorne potańcówki w sanatorium. Konflikt o opłatę za wstęp

Kolejne nieporozumienia pojawiły się przy okazji wieczornych wyjść na potańcówki, na które kuracjuszki chciały chodzić razem. Również w tym przypadku problemem okazały się pieniądze, gdyż wstęp na dancing kosztował 8 złotych. Towarzyszki z pokoju odmawiały kupowania biletów, przez co – według relacji kobiety – zdarzało się, że z powodu braku opłaty były wypraszane z imprezy.