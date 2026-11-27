W nocy z 26 na 27 listopada silny wiatr i gwałtowne opady śniegu sparaliżowały Małopolskę, doprowadzając do wielu kolizji oraz problemów w kursowaniu krakowskiej komunikacji miejskiej.

W piątek rano drogowcy opanowali sytuację, dzięki czemu większość tramwajów i autobusów w Krakowie jeździ już normalnie, jednak ze względu na warunki atmosferyczne linie 214 i 298 nadal mają skrócone trasy.

Według prognoz synoptyków czekają nas kolejne opady śniegu, marznąca mżawka oraz porywisty wiatr wywołujący zamiecie, a termometry pokażą nawet -5°C.

Atak zimy w Małopolsce. Trudne warunki na drogach w Krakowie

Gwałtowne śnieżyce, które w nocy z 26 na 27 listopada przeszły nad Małopolską, wywołały ogromne problemy komunikacyjne. Dodatkowym utrudnieniem był porywisty wiatr, który nawiewał świeży puch na drogi i tworzył zaspy. Na śliskich trasach doszło do licznych kolizji oraz groźnych wypadków, a warstwa białego puchu miejscami osiągnęła nawet 20 centymetrów.

Synoptycy zapowiadają, że zimowa pogoda jeszcze nie odpuści. Na południu Polski w ciągu dnia nadal spodziewane są słabe opady śniegu, natomiast rano miejscami może pojawiać się marznąca mżawka wywołująca gołoledź. Termometry wskażą maksymalnie od -4°C do 0°C, a na obszarach podgórskich temperatura spadnie nawet do -5°C. Porywy wiatru dochodzące do 55 km/h w połączeniu z opadami będą powodować zamiecie śnieżne.

Szacuje się, że w sezonie 2026/2027 zimowe utrzymanie Krakowa pochłonie około 62,6 miliona złotych. W gotowości pozostaje 286 specjalistycznych pojazdów, w tym między innymi 74 solarki, 60 maszyn oczyszczających ulice, 44 jednostki odśnieżające chodniki oraz 9 ekip wywożących zalegający śnieg. W miejskich magazynach przygotowano ponad 12 tysięcy ton soli drogowej, przeszło 4 tysiące ton piasku, a także ponad 550 ton chlorku wapnia lub magnezu do posypywania nawierzchni.

Utrudnienia MPK w Krakowie. Które linie skróciły trasy?

Jak przekazało krakowskie MPK, w piątek rano sytuacja na drogach została opanowana i większość tramwajów oraz autobusów wróciła na swoje stałe trasy. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nadal skrócone pozostają jednak trasy linii 214 i 298 – pierwsza z nich dojeżdża tylko do przystanku Grabówki Pętla, a druga kończy bieg na przystanku Morawica Szkoła. Wcześniej do Zakamycza skrócono również linię 102, ale pojazdy te kursują już bez zmian.

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