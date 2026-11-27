Dziś mija rok od tragicznej śmierci 11-letniego aktora Nikodema Mareckiego. Chłopiec został potrącony przez samochód dostawczy.

Śledztwo w sprawie wypadku jest zawieszone i czeka na trzecią opinię biegłego, gdyż dwie poprzednie były niezbieżne. Kierowca dostawczaka był trzeźwy i jechał z dozwoloną prędkością. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Miejsce wypadku w Szczepanowicach jest uważane za bardzo niebezpieczne ze względu na brak zatoczki, pobocza i przejścia dla pieszych oraz ograniczoną widoczność. Mieszkańcy od lat apelowali do władz o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

11-letni aktor zginął po potrąceniu przez samochód. "Nic mnie już nie boli"

Nikodem Marecki mimo młodego wieku zagrał w wielu znanych produkcjach, między innymi w filmach "Biała odwaga" i "Zołza", a także w serialach "Krakowskie Potwory" i "Szpital Św. Anny". Swoich ról, jak wspominała mama Nikodema w rozmowie z "Super Expressem", uczył się często w samochodzie, jadąc na plan zdjęciowy. Nikodem był nie tylko świetnie zapowiadającym się aktorem, ale przede wszystkim był wspaniałym synem i dobrym kolegą, bardzo lubianym uczniem.

27 listopada w ubiegłym roku wracał z kolegami szkolnym autobusem z lekcji. Około godziny 14:00 wszyscy wysiedli w Szczepanowicach. Koledzy skręcili w prawo, a Nikodem w drugą stronę. Musiał przejść przez ulicę, bo jego dom znajduje się po drugiej stronie skrzyżowania. Niestety wtedy doszło do tragedii. Chłopiec wpadł pod koła nadjeżdżającego samochodu dostawczego.

Pierwsi na miejscu wypadku pojawili się strażacy OSP. Nikodem został zabrany śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Był przytomny. Lekarze próbowali ratować jego życie. Nikodem jednak zmarł. Ostatnie słowa jakie wypowiedział do pani anestezjolog to: "Jestem Nikodem i nic mnie już nie boli".

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Kierowca, który prowadził dostawczaka w chwili wypadku był trzeźwy i jechał z dozwoloną prędkością. Sam na wieść o śmierci 11–latka dostał zawału serca. Obecnie śledztwo jest zawieszone. Prokuratura czeka na trzecią już opinię biegłego.

Śledczy czekają na kolejną ekspertyzę

- Od czerwca śledztwo jest zawieszone. Prokurator wystąpił z prośbą do Instytutu Ekspertyz Sądowych o przeprowadzanie rekonstrukcji wypadku i wydanie opinii. Będzie to de facto trzecia opinia, ponieważ wnioski z dwóch poprzednich opinii, które już w tej sprawie zostały wydane, nie były ze sobą zbieżne. Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych podjęli się wydania opinii ale wyznaczyli odległy termin – tłumaczy prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Miejsce, w którym doszło do wypadku jest wyjątkowo niebezpieczne. Szkolny autobus zatrzymuje się niemal na samym skrzyżowaniu. Nie ma tam ani zatoczki, ani pobocza, ani przejścia dla pieszych. Dodatkowo przez skrzyżowanie jest zakręt, który ogranicza widoczność jadącym z naprzeciwka. Mieszkańcy Szczepanowic od lat apelowali do lokalnych władz o poprawę bezpieczeństwa.

Pogrzeb 11-letniego aktora

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Grób 11 letniego Nikodema, młodego aktora