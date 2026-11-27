Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Jakość powietrza w stolicy Małopolski jest dzisiaj bardzo dobra. Zdecydowana większość stacji monitorujących w mieście wskazuje najwyższy stopień czystości atmosfery, a jedynie w Swoszowicach indeks ogólny określono jako dobry. Mimo trwającego sezonu grzewczego i chłodnej, zimowej pogody z temperaturą około -1°C oraz opadami śniegu, nie musimy obawiać się nagromadzenia szkodliwych pyłów.

Taka korzystna sytuacja to zasługa umiarkowanego wiatru ze wschodu. Podmuchy powietrza działają jak naturalny wentylator – sprawnie rozpraszają dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych, nie pozwalając zanieczyszczeniom osiadać blisko ziemi. Dzięki temu mieszkańcy wszystkich dzielnic mogą bez przeszkód wietrzyć mieszkania i spędzać czas na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan powietrza, warto porównać odczyty ze stacji z oficjalnymi normami bezpieczeństwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby średnie stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³ w ciągu doby).

Oto szczegółowy raport ze stacji pomiarowych w Krakowie:

Kraków, Aleja Krasińskiego (odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 30.9 µg/m³ (co stanowi około 62% dobowej normy GIOŚ), a pył PM2.5 to 14.7 µg/m³ . Indeks ogólny stacji: bardzo dobry.

(odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi (co stanowi około 62% dobowej normy GIOŚ), a pył PM2.5 to . Indeks ogólny stacji: bardzo dobry. Kraków, ul. Bujaka (odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 13.6 µg/m³ (zaledwie 27% dobowej normy). Na stacji mierzono tylko pył PM10, a indeks ogólny to bardzo dobry.

(odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi (zaledwie 27% dobowej normy). Na stacji mierzono tylko pył PM10, a indeks ogólny to bardzo dobry. Kraków, ul. Bulwarowa (odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 12.5 µg/m³ (25% dobowej normy), natomiast pył PM2.5 wynosi 9.4 µg/m³ . Indeks ogólny: bardzo dobry.

(odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi (25% dobowej normy), natomiast pył PM2.5 wynosi . Indeks ogólny: bardzo dobry. Kraków, ul. Złoty Róg (odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi 15.3 µg/m³ (około 31% dobowej normy). Bada się tu wyłącznie pył PM10 – indeks jest bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi (około 31% dobowej normy). Bada się tu wyłącznie pył PM10 – indeks jest bardzo dobry. Kraków, Os. Piastów (odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi 17.2 µg/m³ (około 34% dobowej normy). Mierzono tylko pył PM10, a indeks ogólny oceniono jako bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi (około 34% dobowej normy). Mierzono tylko pył PM10, a indeks ogólny oceniono jako bardzo dobry. Kraków, Os. Wadów (odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi 7.6 µg/m³ (niespełna 15% dobowej normy). Indeks dla pyłu PM10: dobry.

(odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi (niespełna 15% dobowej normy). Indeks dla pyłu PM10: dobry. Kraków, Os. Swoszowice (odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi 12.2 µg/m³ (około 24% dobowej normy). Mierzono tylko PM10 – ogólny indeks stacji wynosi dobry, a indeks dla samego PM10 jest bardzo dobry.

(odczyt z godz. 07:00): pył PM10 wynosi (około 24% dobowej normy). Mierzono tylko PM10 – ogólny indeks stacji wynosi dobry, a indeks dla samego PM10 jest bardzo dobry. Kraków, ul. Kamieńskiego (odczyt z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 23.5 µg/m³ (około 47% dobowej normy). Na tej stacji rejestrowano wyłącznie pył PM10.

Dzisiejsze wyniki na wszystkich stacjach utrzymują się wyraźnie poniżej dopuszczalnych progów bezpieczeństwa.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła. Powstaje wtedy, gdy dym ze spalanego w piecach węgla czy drewna oraz spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem i drobinkami pary wodnej. Choć dzisiaj krakowskie powietrze jest czyste i sprzyja aktywności, w sezonie zimowym sytuacja atmosferyczna potrafi zmienić się w ciągu kilku godzin. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening, spacer czy dłuższą zabawę z dziećmi na zewnątrz.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie