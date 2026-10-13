Dzień Nauczyciela z przymrużeniem oka. Te memy bezlitośnie punktują polską szkołę

Dzień Nauczyciela 2026. Internauci tworzą najśmieszniejsze memy

Dzień Nauczyciela przypada rokrocznie 14 października. Jego historia sięga 1972 roku, kiedy to w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjęto Kartę praw i obowiązków nauczyciela. Zaledwie dziesięć lat później święto zyskało nową nazwę – Dzień Edukacji Narodowej. Wybrana data nie jest przypadkowa, stanowi upamiętnienie powołania Komisji Edukacji Narodowej z 14 października 1773 roku, do czego doprowadził król Stanisław II August Poniatowski i Sejm Rozbiorowy. Co ciekawe, w przeszłości nauczyciele świętowali 20 listopada. Tę datę wyznaczono na Światowej Konferencji Nauczycielskiej w 1957 roku w stolicy, a tradycja ta, jako Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela, utrzymała się przez piętnaście lat.

Święto oświaty to tradycyjnie moment, gdy minister edukacji honoruje wyróżniających się pedagogów. W ramach podziękowań przyznawane są Krzyże Zasługi w trzech kolorach: złotym, srebrnym i brązowym, a także medale KEN i ministerialne nagrody za wybitne rezultaty w nauczaniu i wychowaniu. Z uwagi na fakt, że 14 października to często dzień wolny od standardowych lekcji, oficjalne uroczystości w szkołach przeważnie odbywają się w przeddzień święta.

Jak co roku, obchody Dnia Edukacji Narodowej to świetna okazja do tworzenia internetowego humoru. W sieci aż roi się od memów, w których użytkownicy bezlitośnie obnażają blaski i cienie zawodu nauczyciela oraz realia polskiej oświaty, nie pomijając drażliwego tematu zarobków. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych i najśmieszniejszych obrazków z okazji tego święta. Solidna porcja śmiechu gwarantowana!

Memy na Dzień Nauczyciela 2026