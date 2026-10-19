W Energylandii rośnie stalowy gigant. Rokan będzie absolutnym rekordzistą w Europie

W Zatorze powstaje pierwszy w kraju wing coaster, który nosi nazwę Rokan.

Obiekt w Energylandii zyska miano najdłuższego i najwyższego tego typu urządzenia w Europie.

Zgodnie z zapowiedziami, park rozrywki udostępni tę nowość gościom w sezonie 2027.

Kiedy Energylandia udostępni Rokana? Park rozrywki w Zatorze zdradza termin otwarcia

Władze popularnego parku rozrywki potwierdziły, że budowa potężnej konstrukcji to już fakt. Zgodnie z harmonogramem, pierwsi goście będą mogli skorzystać z ekstremalnej nowości w sezonie 2027. Prace nad Rokanem trwają pełną parą.

- Jeszcze niedawno był tylko planem, a teraz powstaje na Waszych oczach! Rokan - najwyższy i najdłuższy Wing Coaster w Europie nabiera kształtów i już w sezonie 2027 będziecie mogli przetestować go na własnej skórze! My nie zwalniamy tempa. A Wy, jesteście gotowi na to, co nadchodzi? - poinformowała Energylandia w swoich mediach społecznościowych.

Na czym polega fenomen wing coastera? Ekstremalna kolejka podbija serca

Wing coastery to jedne z najbardziej efektownych stalowych rollercoasterów, które oferują zupełnie odmienny rodzaj przeżyć. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, fotele dla pasażerów umieszczono po bokach toru, a nie centralnie nad nim czy też w formie podwieszanej.

Taka unikalna konstrukcja sprawia, że uczestnicy przejażdżki mają iluzję lotu w przestworzach, pozbawieni oparcia dla stóp oraz jakiejkolwiek osłony z góry. Pionierem w tej dziedzinie był Raptor, uruchomiony w 2011 roku we włoskim parku Gardaland, który błyskawicznie stał się hitem. Wkrótce podobnych emocji doświadczą turyści odwiedzający Zator.

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