Wielkie zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity w Małopolsce. Kluczowe informacje dla pasażerów

Od 13 grudnia PKP Intercity wdroży zaktualizowany, całoroczny rozkład jazdy dla Małopolski, który przyniesie wyraźny wzrost liczby pociągów kursujących z Krakowa do Warszawy (nawet 35 połączeń dziennie), Wrocławia (do 20 kursów) oraz Poznania (do 19 połączeń).

Zauważalnie, bo aż dwukrotnie, zwiększy się częstotliwość kursowania składów na linii Kraków – Bielsko-Biała. Z kolei z Zakopanego wyruszy nowy pociąg TLK Pomorzanin, oferujący bezpośredni dojazd między innymi do Wrocławia, Poznania i na Pomorze.

W czerwcu wystartują nowe relacje z Krakowa w kierunku Zamościa. Natomiast stacja Zator Park Rozrywki zadebiutuje jako punkt startowy dla codziennych międzynarodowych pociągów do Pragi, Wiednia i Grazu.

Z uwagi na planowane remonty infrastruktury (szczególnie w rejonie Katowickiego Węzła Kolejowego oraz na trasie Psary – Kozłów), podróżni muszą być przygotowani na tymczasowe objazdy i modyfikacje w kursowaniu wybranych pociągów.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity

Z oficjalnych komunikatów narodowego przewoźnika wynika, że pasażerowie podróżujący z województwa małopolskiego odczują znaczną poprawę w komunikacji z najważniejszymi ośrodkami w Polsce. Wyjątkowo korzystne modyfikacje w ofercie PKP Intercity czekają na osoby planujące podróż do stolicy Dolnego Śląska i Wielkopolski. Codziennie na trasie między Krakowem a Wrocławiem będzie kursować aż 20 par pociągów. Interesującą zmianą jest rozdzielenie składów IC Saxonia i IC Via Regia, co pozwoli na zaoszczędzenie około godziny podczas podróży z Krakowa do Lipska. Natomiast do Poznania będzie można dojechać 19 razy w ciągu doby, wykorzystując trzy odmienne trasy, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną mniejszych miejscowości po drodze.

Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się siatka połączeń z Warszawą. Pociągi z Małopolski do stolicy będą wyruszać aż 35 razy w ciągu dnia. Świeżą propozycją będzie skład IC Zamenhof, który zintegruje Kraków, Warszawę i Białystok. Podróżujący do Trójmiasta będą mogli liczyć na pociągi Pendolino (EIP) oraz EIC odjeżdżające co godzinę, a najszybszy z nich pokona odległość z Krakowa do Gdańska w imponującym czasie 4 godzin i 45 minut. Utrzymana zostanie również wysoka liczba połączeń z Katowicami (23 składy na dobę). Dodatkowo, pasażerowie będą mieli do dyspozycji dogodne połączenia zagraniczne – do Berlina, Pragi i Wiednia odjadą po cztery pociągi dziennie, w tym przedłużona relacja IC Moravia.

Nowe trasy z Zakopanego i Zatora. Gdzie pojedziemy bez przesiadek?

Zmiany w rozkładzie ucieszą także mieszkańców południowych obszarów Małopolski. PKP Intercity planuje dwukrotne zwiększenie liczby pociągów na trasie z Krakowa do Bielska-Białej (przez Chrzanów i Oświęcim). Od grudnia na tym odcinku pojedzie 8 par pociągów na dobę (odjazdy co około 120 minut), a trzy z nich zostaną przedłużone do Żywca. Dodatkowo, w czerwcu przyszłego roku na tory wyjadą dwa nowe, bezpośrednie pociągi relacji Kraków – Zamość: IC Renesans oraz IC Starosta, które będą kursować przez Tarnów, Mielec i Stalową Wolę.

Prawdziwym hitem nadchodzącego rozkładu jest propozycja skierowana do turystów. Po raz pierwszy w historii ze stacji Zator Park Rozrywki będą regularnie odjeżdżać pociągi o zasięgu międzynarodowym! Bezpośrednią podróż do Wiednia i Grazu zapewni IC Porta Moravica, natomiast do Pragi pasażerów zabierze IC Comenius. Nowości nie ominą również Zakopanego. Na trasie pojawi się skład TLK Pomorzanin, który ułatwi podróż z zimowej stolicy Polski do Wrocławia, Poznania i Trójmiasta. Ponadto, dzięki pracom modernizacyjnym na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec, skróci się czas podróży pociągiem IC Halny.

Utrudnienia i remonty na torach. Te pociągi pojadą objazdami

Niestety, tak szeroko zakrojone zmiany muszą uwzględniać również prace remontowe prowadzone przez zarządcę torów. PKP Intercity informuje, że z powodu przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego, część składów zostanie skierowana na trasy objazdowe, co nieuchronnie wydłuży czas przejazdu. Dodatkowo, między majem a wrześniem prowadzone będą prace na odcinku Psary – Kozłów, co wpłynie na płynność ruchu na liniach łączących Kraków z Warszawą i Łodzią.

Utrudnienia nie ominą również podróżujących w kierunku Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla, co ma związek z remontem fragmentu Kraków Bieżanów – Podłęże. Jednak najbardziej uciążliwe zmiany czekają osoby wybierające się w Bieszczady i do Krynicy-Zdroju. Przez cały czas trwania nowego rozkładu, z powodu zamknięcia szlaku Krosno – Zagórz, funkcjonować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Analogiczna sytuacja spotka podróżnych na trasie do Krynicy-Zdroju w okresie od marca do czerwca – na odcinku z Tarnowa do Stróż pociągi zastąpią autobusy, a składy kierujące się do Jasła i Krosna zostaną skierowane na trasy zastępcze.

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