Tragiczny wypadek w Tatrach. 52-letni Polak spadł ze szlaku

Sobotnia wyprawa w Tatry Zachodnie zakończyła się tragedią. 17 października w słowackiej części gór doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 52-letniego turysty z Polski. Mężczyzna pokonywał odcinek szlaku zabezpieczony łańcuchami, gdy stracił równowagę i spadł pod skalną ścianę.

Jak poinformowała słowacka Horská záchranná služba (HZS), zgłoszenie o wypadku dotarło do centrum operacyjnego ratownictwa górskiego w godzinach popołudniowych. Do tragedii doszło w rejonie Skriniarek, poniżej Gankowej Kopy, w głównej grani słowackich Tatr Zachodnich.

Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy

Sytuacja była bardzo poważna. Ratownicy HZS z ośrodka w Tatrach Zachodnich, pełniący dyżur na Zwierówce, poprosili o wsparcie załogę śmigłowca ratunkowego. Na pokład maszyny zabrano dwóch ratowników, którzy wraz z lekarzem polecieli w rejon wypadku.

Niestety, mimo szybkiej reakcji służb nie udało się uratować 52-latka. Gdy ratownicy dotarli do mężczyzny, jego obrażenia były tak poważne, że nie dawały szans na przeżycie. Lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon turysty.

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Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem

Po zakończeniu działań ciało zmarłego Polaka przetransportowano śmigłowcem na Zwierówkę. Tam zostało przekazane funkcjonariuszom słowackiej policji oraz lekarzowi odpowiedzialnemu za oględziny zwłok.

Słowacka HZS przekazała rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

Tragedia jest kolejnym przypomnieniem, jak wymagające potrafią być górskie szlaki, szczególnie na odcinkach z ekspozycją i zabezpieczeniami łańcuchowymi. Nawet na trasie wyposażonej w sztuczne ułatwienia chwila nieuwagi lub utrata przyczepności mogą doprowadzić do dramatycznych konsekwencji.