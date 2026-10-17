Dziecko zaginione na Pustyni Błędowskiej! "Poszło w stronę lasu"

11-latek zaginął podczas wycieczki na Pustynię Błędowską! W akcji śmigłowiec, drony i dziesiątki ratowników

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października, po godzinie 12 na Pustyni Błędowskiej. Podczas wycieczki 11-letni chłopiec odłączył się od grupy i oddalił w kierunku lasu.

Opiekunowie ruszyli za dzieckiem, próbując ustalić, dokąd poszło. Przez kilka minut szukali chłopca, ale nie udało im się go odnaleźć. Zaniepokojeni powiadomili policję oraz rodziców 11-latka.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Mundurowi rozpoczęli przeszukiwanie lasu i okolicznych terenów. Pierwsze działania nie przyniosły jednak rezultatu. Zapadła decyzja o wezwaniu kolejnych służb.

Wielkie poszukiwania 11-latka. Nad pustynią krążył śmigłowiec

Do akcji dołączyli policjanci z Krakowa, strażacy z Olkusza oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych z Chrząstowic, Chechła, Rodaków, Klucz i Bukowna. Pomagali również ratownicy Jurajskiej Grupy GOPR.

Teren poszukiwań był rozległy i obejmował zarówno Pustynię Błędowską, jak i pobliskie lasy. Ratownicy podzielili go na sektory i sprawdzali kolejne miejsca. Wykorzystywali drony, quady oraz psa służbowego.

Z powietrza okolicę przeszukiwała załoga policyjnego śmigłowca z Krakowa. Funkcjonariusze sprawdzali także lasy w kierunku Chechła i Klucz oraz okolice stawów Czerwonego i Zielonego.

W poszukiwaniach stosowano również metodę tzw. szybkich trójek, polegającą na sprawdzaniu terenu przez małe, trzyosobowe zespoły.

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Dzięki wspólnym działaniom służb 11-latek został odnaleziony cały i zdrowy. Nie potrzebował pomocy medycznej – policja nie podała jednak szczegółów dotyczących miejsca odnalezienia chłopca.

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