Rusza śledztwo po śmierci dwóch strażaków w Nisku. Prokuratura ujawnia termin sekcji zwłok

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Tragedia podczas pożaru w Nisku. Nie żyje dwóch strażaków. Prokuratura rozpoczęła śledztwo

Do tej tragedii doszło w piątek, 16 października około godziny 8 rano w Nisku w województwie podkarpackim. Płomienie objęły budynek, w którym mieściły się magazyn oraz sklep sprzedający części do ciągników rolniczych.

W trakcie gaszenia ognia dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ogień odciął im drogę odwrotu. Strażacy zdołali jeszcze nadać sygnał alarmowy „ratunek”.

Ich koledzy natychmiast weszli do płonącego budynku. Warunki wewnątrz były jednak niezwykle trudne. Pierwszego z poszkodowanych udało się odnaleźć i wynieść na zewnątrz. Mężczyzna nie dawał już oznak życia. Ratownicy rozpoczęli reanimację.

Równocześnie trwały poszukiwania drugiego strażaka. Ze względu na rozwinięty pożar dopiero trzecia próba dotarcia do niego zakończyła się powodzeniem. Niestety, mimo wysiłków ratowników obaj strażacy zmarli.

Śmierć strażaków w Nisku. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii

W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku poinformowała o rozpoczęciu śledztwa dotyczącego tragicznego pożaru.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski, przekazał PAP, że śledczy przeprowadzili już oględziny ciał zmarłych strażaków. Sekcje zwłok zaplanowano na wtorek, 20 października.

Na miejscu tragedii pracowali również biegli, którzy korzystali między innymi z drona i skanera 3D. Wnętrze budynku pozostaje niedostępne, ponieważ ze względu na zagrożenie nadzór budowlany wyłączył obiekt z użytkowania.

Pożar został ugaszony, jednak jego przyczyna pozostaje nieznana. Nie ustalono również, dlaczego płomienie rozprzestrzeniły się tak gwałtownie.

W piątek o godzinie 18 strażacy w całym kraju oddali hołd zmarłym kolegom, uruchamiając sygnały świetlne i dźwiękowe w wozach strażackich.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poleciła opuścić flagi do połowy masztu od 16 do 19 października. Bliskim ofiar zapewniono wsparcie psychologiczne. Kondolencje rodzinom przekazali między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

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