Były proboszcz przez lata to ukrywał. Wójt ujawnił sekret księdza Zborka

Ksiądz Józef Zborek został nagrodzony przez wójta gminy Oświęcim za swoją wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz lokalnej szkoły.

Mirosław Smolarek, wójt gminy Oświęcim zdradził, że duchowny przez 29 lat przeznaczał nauczycielską pensję na m.in. wsparcie dzieci i remonty.

Ksiądz stracił wcześniej stanowisko proboszcza. Kuria zarzuciła mu stałe przekraczanie liczby odprawianych mszy oraz spalenie ksiąg intencji.

Ksiądz Józef Zborek nagrodzony przez wójta. Przez 29 lat wspierał szkołę

Były proboszcz z Grojca, ksiądz Józef Zborek, otrzymał specjalną nagrodę od Mirosława Smolarka, wójta gminy Oświęcim. Wójt podkreślił, że to wyróżnienie jest formą podziękowania za wieloletnią działalność. Przyznał w rozmowie z portalem Fakty Oświęcim: „Ta nagroda wójta, uczciwie mówiąc, należała mu się corocznie”.

Wójt wyjawił również nieznaną dotąd tajemnicę księdza, który starał się pomagać w ciszy i bez rozgłosu. Przez niemal 30 lat kapłan przekazywał swoje wynagrodzenie z pracy katechety na cele charytatywne. Kupował posiłki dla biednych uczniów, dofinansowywał pomoce dydaktyczne oraz remonty w szkole. Według słów Mirosława Smolarka była to stała i przemyślana pomoc trwająca przez 29 lat.

Proboszcz z Grojca odwołany. Poszło o msze i księgi parafialne

Wcześniej Watykan podtrzymał decyzję biskup bielsko-żywieckiego o usunięciu księdza Józefa Zborka ze stanowiska proboszcza. Kapłan w wydanym oświadczeniu wyjaśnił, że powodem były zarzuty o niszczenie ksiąg parafialnych i bezprawne korzystanie ze stypendiów mszalnych. Uznał tę decyzję za krzywdzącą, twierdząc, że pieniądze z dodatkowych mszy były zawsze sumiennie przekazywane do kurii.

Do sprawy odniosła się też bielsko-żywiecka kuria. Z oficjalnego stanowiska wynika, że duchowny regularnie naruszał przepisy dotyczące ilości odprawianych mszy świętych i zniszczył księgi z intencjami. Jednocześnie kuria podkreśliła, że nie umniejsza dobrych czynów księdza Józefa Zborka i że nadal pozostaje on pełnoprawnym kapłanem.

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