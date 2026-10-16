Były proboszcz przez lata to ukrywał. Wójt ujawnił sekret księdza Zborka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-16 11:55

Ksiądz Józef Zborek z Grojca stracił stanowisko za odprawianie za dużej liczby mszy i spalenie ksiąg parafialnych. Jak się okazuje, duchowny przez lata po cichu pomagał potrzebującym. Wójt gminy Oświęcim ujawnił, na co były proboszcz wydawał swoją nauczycielską pensję.

Ręka księdza trzymająca drewniany różaniec. O historii duchownego z Grojca przeczytasz na SE.
Autor: Africa Studio/ Shutterstock
  • Ksiądz Józef Zborek został nagrodzony przez wójta gminy Oświęcim za swoją wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz lokalnej szkoły.
  • Mirosław Smolarek, wójt gminy Oświęcim zdradził, że duchowny przez 29 lat przeznaczał nauczycielską pensję na m.in. wsparcie dzieci i remonty.
  • Ksiądz stracił wcześniej stanowisko proboszcza. Kuria zarzuciła mu stałe przekraczanie liczby odprawianych mszy oraz spalenie ksiąg intencji.

Ksiądz Józef Zborek nagrodzony przez wójta. Przez 29 lat wspierał szkołę

Były proboszcz z Grojca, ksiądz Józef Zborek, otrzymał specjalną nagrodę od Mirosława Smolarka, wójta gminy Oświęcim. Wójt podkreślił, że to wyróżnienie jest formą podziękowania za wieloletnią działalność. Przyznał w rozmowie z portalem Fakty Oświęcim: „Ta nagroda wójta, uczciwie mówiąc, należała mu się corocznie”.

Wójt wyjawił również nieznaną dotąd tajemnicę księdza, który starał się pomagać w ciszy i bez rozgłosu. Przez niemal 30 lat kapłan przekazywał swoje wynagrodzenie z pracy katechety na cele charytatywne. Kupował posiłki dla biednych uczniów, dofinansowywał pomoce dydaktyczne oraz remonty w szkole. Według słów Mirosława Smolarka była to stała i przemyślana pomoc trwająca przez 29 lat.

Proboszcz z Grojca odwołany. Poszło o msze i księgi parafialne

Wcześniej Watykan podtrzymał decyzję biskup bielsko-żywieckiego o usunięciu księdza Józefa Zborka ze stanowiska proboszcza. Kapłan w wydanym oświadczeniu wyjaśnił, że powodem były zarzuty o niszczenie ksiąg parafialnych i bezprawne korzystanie ze stypendiów mszalnych. Uznał tę decyzję za krzywdzącą, twierdząc, że pieniądze z dodatkowych mszy były zawsze sumiennie przekazywane do kurii.

Do sprawy odniosła się też bielsko-żywiecka kuria. Z oficjalnego stanowiska wynika, że duchowny regularnie naruszał przepisy dotyczące ilości odprawianych mszy świętych i zniszczył księgi z intencjami. Jednocześnie kuria podkreśliła, że nie umniejsza dobrych czynów księdza Józefa Zborka i że nadal pozostaje on pełnoprawnym kapłanem.

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10
Pytanie 1 z 10
Kto ma prawo udzielić bierzmowania?
Kacpra wykończyła zwykła grypa, uratowali go lekarze z Zabrza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

KSIĄDZ
PROBOSZCZ
WÓJT