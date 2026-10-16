Tramwaj wypadł z szyn w centrum Krakowa. Trwa naprawa torowiska, są objazdy

W piątkowy poranek przed krakowską Pocztą Główną doszło do wykolejenia się tramwaju. Z tego powodu pasażerowie musieli mierzyć się z poważnymi problemami w komunikacji miejskiej, ponieważ ruch został wstrzymany. Dodatkowo w sieci trakcyjnej wyłączono zasilanie.

Chaos na krakowskich torowiskach. Tramwaje skierowane na objazdy po wykolejeniu przed Pocztą Główną

Do groźnego incydentu doszło z samego rana w sercu Krakowa. Jeden ze składów komunikacji miejskiej wykoleił się niedaleko zabytkowego gmachu Poczty Głównej. Sytuacja ta błyskawicznie przełożyła się na poważne problemy z ruchem w ważnych częściach stolicy Małopolski.

Odpowiednie służby zdecydowały o konieczności odcięcia prądu w sieci trakcyjnej w tym rejonie Krakowa. To spowodowało, że żaden inny pojazd szynowy nie mógł tamtędy przejechać, co tylko powiększyło komunikacyjny paraliż. Osoby, które tego ranka chciały sprawnie dojechać na miejsce, musiały szybko szukać innych opcji transportu.

Służby naprawiają torowisko po wykolejeniu tramwaju w Krakowie

Z najświeższych komunikatów krakowskiego MPK dowiadujemy się, że tramwaje linii 3 i 12 znów mogą jeździć przez węzeł Poczta Główna w stronę Teatru Słowackiego. Niestety nadal nie da się przejechać w kierunku ulicy Starowiślnej, ponieważ cały czas prowadzone są tam prace naprawcze uszkodzonych torów.

7:02 Wznowiono ruch na rozjeździe Poczta Główna dla linii 3 i 12 na kierunek Teatr Słowackiego. W dalszym ciągu brak przejazdu w kierunku ul. Starowiślnej - trwa naprawa torowiska w miejscu wykolejenia, tramwaje linii 3 i 12 kierowane są przez Plac Wszystkich Świętych. 6:55 załączono napięcie na rozjeździe Poczta Główna, linie 1, 13, 18, 74 i 78 wracają na swoje trasy, linie 3 i 12 w dalszym ciągu kierowane na trasy objazdowe przez Plac Wszystkich Świętych – przekazało w swoim komunikacie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

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