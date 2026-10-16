Policjanci z Komisariatu Policji w Zielonkach zatrzymali 16-letnią mieszkankę powiatu krakowskiego.

Dziewczyna opublikowała na platformie społecznościowej film, który sugerował niebezpieczeństwo dla uczniów jednej ze szkół w powiecie krakowskim.

Nastolatka usłyszała dwa zarzuty, a o jej dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.

Zatrzymanie 16-latki. Policję zaniepokoiło wideo umieszczone w sieci

Do zatrzymania młodej mieszkanki powiatu krakowskiego doszło w środę, 14 października. Jak informuje małopolska policja, zaledwie kilka dni wcześniej, nastolatka zamieściła na jednej z niezwykle popularnych platform społecznościowych nagranie, które natychmiast postawiło na nogi lokalne służby. Na opublikowanym wideo przedstawiono bardzo niebezpieczną sytuację. Co gorsza, autorka opatrzyła materiał podpisem, w którym wprost wskazała konkretne miejsce, gdzie rzekomo miało dojść do tragedii. Jej celem było wywołanie powszechnego przekonania, że zdrowie i życie uczniów jednej ze szkół na terenie powiatu krakowskiego jest poważnie zagrożone.

Policja z Zielonek zareagowała błyskawicznie. Mundurowi natychmiast przystąpili do analizy materiału i ustalenia tożsamości osoby odpowiedzialnej za publikację. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej szybko ustalono, że za całym zdarzeniem stoi 16-latka. Dziewczyna została zatrzymana i przewieziona do jednostki. Następnie sprawą zajęli się funkcjonariusze z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Nastolatka usłyszała dwa zarzuty dotyczące popełnienia czynów karalnych z art. 224a § 1 kk, który dotyczy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, oraz z art. 256 § 1a kk.

Sąd zdecyduje o losie nastolatki

Teraz sprawą nieodpowiedzialnej 16-latki zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Funkcjonariusze policji po raz kolejny apelują do młodzieży oraz ich rodziców o rozwagę. Warto pamiętać, że internet nie gwarantuje nikomu pełnej anonimowości. Każda aktywność w sieci, każdy opublikowany film, komentarz czy zdjęcie pozostawiają po sobie trwałe cyfrowe ślady, które policja jest w stanie wyśledzić.

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