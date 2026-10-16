Tragiczny wypadek w Rabce-Zdroju: 1 kwietnia 2024 r. w parku w Rabce-Zdroju silny wiatr powalił drzewo, które zabiło 43-letnią kobietę, jej 7-letniego syna oraz 69-letnią seniorkę.

1 kwietnia 2024 r. w parku w Rabce-Zdroju silny wiatr powalił drzewo, które zabiło 43-letnią kobietę, jej 7-letniego syna oraz 69-letnią seniorkę. Śledztwo w sprawie pielęgnacji drzew: Policja i prokuratura prowadzą postępowanie dotyczące narażenia osób na niebezpieczeństwo w parku, badając sposób i zakres pielęgnacji drzew od marca 2023 do maja 2024 roku.

Policja i prokuratura prowadzą postępowanie dotyczące narażenia osób na niebezpieczeństwo w parku, badając sposób i zakres pielęgnacji drzew od marca 2023 do maja 2024 roku. Apel o kontakt do świadków: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prosi osoby, które były świadkami niebezpiecznych zdarzeń związanych z drzewami w parku w tym okresie, o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tragedia w parku w Rabce-Zdroju. Dziecko i dwie kobiety przygnieceni przez drzewo

To był niezwykle smutny Poniedziałek Wielkanocny. 1 kwietnia 2024 roku w parku w Rabce-Zdroju doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło całą Polską. Silne podmuchy wiatru wyrywały drzewa z korzeniami. Jedno z nich runęło wprost na spacerujące osoby. Bilans tego wypadku okazał się straszny – trzy osoby zginęły na miejscu. Ofiary zdarzenia to: 43-letnia kobieta oraz jej 7-letni syn, mieszkańcy powiatu limanowskiego, a także 69-letnia seniorka z gminy Rabka-Zdrój, która – jak ustalili śledczy – nie była spokrewniona z pozostałą dwójką.

W tym samym czasie żywioł powalił w parku również kilka innych drzew. Choć od tamtych dramatycznych wydarzeń minęło już sporo czasu, śledczy nadal starają się drobiazgowo odtworzyć przebieg tragedii oraz ustalić, czy dramatu można było uniknąć.

Śledztwo w sprawie pielęgnacji drzew. Policja pilnie szuka świadków

Wątpliwości wokół stanu drzew w parku doprowadziły do wszczęcia oficjalnego postępowania. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Rejonowej, bada sprawę pod kątem narażenia osób przebywających w Parku Miejskim w Rabce-Zdroju na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy skupiają się przede wszystkim na sposobie oraz zakresie pielęgnacji drzew, jaka była prowadzona w okresie od marca 2023 roku do maja 2024 roku.

W związku z tym mundurowi wystosowali niezwykle ważny apel. Jak czytamy w komunikacie policji: „Apelujemy do osób, które w tym okresie były świadkami niebezpiecznych zdarzeń związanych ze spadającymi konarami lub niestabilnymi drzewami, a także do osób poszkodowanych, o kontakt”. Każda relacja, zdjęcie czy nagranie mogą okazać się kluczowe dla ustalenia, czy zarządcy parku dopełnili wszystkich niezbędnych procedur związanych z dbaniem o bezpieczeństwo odwiedzających to miejsce.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat niebezpiecznych sytuacji w rabczańskim parku proszone są o kontakt z policją w Nowym Targu. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów: 47 83 46 401 lub 47 83 46 474. Istnieje również możliwość przesłania informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Przy kontakcie ze służbami należy powołać się na konkretny numer sprawy: RAD.5601.1213.26.PP.

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