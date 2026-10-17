Niebezpieczna sytuacja na Bałtyku! Alert dla całego polskiego wybrzeża

Alarm nad polskim morzem! IMGW wydał ostrzeżenia dla całego wybrzeża. Nadciąga sztorm

Niebezpieczna sytuacja nad polskim morzem! W sobotę, 17 października, IMGW poinformował o zagrożeniu związanym z silnym wiatrem i podnoszącym się poziomem wody na wybrzeżu Bałtyku. Wiatr wiejący z północy i północnego wschodu będzie spychał wodę w kierunku brzegu. W rezultacie w niektórych miejscach może ona osiągnąć, a nawet przekroczyć stany ostrzegawcze.

Według synoptyków trudne warunki mogą utrzymywać się także w niedzielę, 18 października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował specjalny komunikat:

„Uwaga na sztorm! Silny wiatr z północy i północnego-wschodu spowoduje dziś i jutro wzrosty poziomu wody na Wybrzeżu i w rejonach pod wpływem Bałtyku. Możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na Wybrzeżu. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2° dla Wybrzeża i 1° dla Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry, Żuław i Zalewu Wiślanego: https://hydro.imgw.pl/”.

Ostrzeżenia dla całego polskiego wybrzeża. Gdzie jest największe zagrożenie?

Najpoważniejsza sytuacja spodziewana jest na wybrzeżu Bałtyku. IMGW wydał dla tego obszaru ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Oznacza to ryzyko znacznego wzrostu poziomu wody.

Alerty pierwszego stopnia dotyczą z kolei Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry, Żuław oraz Zalewu Wiślanego. W tych rejonach również należy przygotować się na podnoszenie się poziomu wody.

Sztormowa pogoda może stwarzać zagrożenie zwłaszcza w portach, przy nabrzeżach i na nisko położonych terenach w pobliżu morza. Niebezpieczne mogą być także wysokie fale uderzające o falochrony. Służby apelują o ostrożność. Podczas silnego wiatru lepiej zrezygnować ze spacerów po falochronach i nie zbliżać się do wzburzonego morza. Aktualne ostrzeżenia i pomiary poziomu wody można sprawdzać na stronie IMGW: https://hydro.imgw.pl/.

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