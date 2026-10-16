Przerażająca willa w Gdańsku powraca. Tym razem inspiracją był kultowy horror

Słynna Willa Kirsch znowu straszy. Posesja w Gdańsku zamieniła się w dom z koszmarów

Już za dwa tygodnie na ulicach zobaczymy dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne przerażające postacie. Wiele lokali w Trójmieście ozdobią lampiony wykonane z dyni, a pod naszymi drzwiami usłyszymy radosne „cukierek albo psikus” od najmłodszych zbierających słodycze. Halloween to święto, którego korzenie sięgają dawnych tradycji celtyckich. Obchodzone jest każdego roku 31 października, dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych. Halloween zdobywa coraz większą popularność także w Polsce, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej odbywają się tematyczne imprezy, bale kostiumowe i wydarzenia pełne halloweenowych atrakcji.

W Gdańsku od kilku lat sporą popularnością w tym czasie cieszy się Willa Kirsch przy Jaśkowej Dolinie. Budynek po raz kolejny przeobraził się w scenografię niczym z filmu grozy. I chociaż do Halloween zostało jeszcze trochę czasu, upiorna willa w Gdańsku już... straszy! I ponownie zachwyca! W tym roku właściciele posesji zdecydowali się na motywy z filmu „Teksańska masakra piłą mechaniczną”. Przed willą już zbierają się mieszkańcy i turyści. Na miejscu była także reporterka Radia Eska, Dominika Bakura.

- W zeszłym roku była Wednesday, w tym roku jest jeszcze lepiej. Bardzo się cieszymy. - Wszyscy moi znajomi z całej Polski już się mnie pytali, jak tam Willa na Jaśkowej i co w tym roku będzie. - Przechodziłam tu każdego dnia i nie mogłam się doczekać, kiedy to już będzie. Czekałam żeby dowiedzieć się, jaki w tym roku będzie motyw – komentują mieszkańcy w rozmowie z Radiem Eska.

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Halloweenowe dekoracje w Gdańsku. Krwawe ślady, dynie i odcięte ręce na posesji

Halloweenowe ozdoby można dostrzec już z chodnika przed posesją. Ogrodzenie pokryto gęstymi, sztucznymi pajęczynami, wśród których zawieszono pomarańczowe dynie. Z drzew zwisają imitacje odciętych ludzkich rąk, a wzdłuż ogrodowej ścieżki rozstawiono białe płachty poplamione sztuczną krwią. Nie zabrakło także krwawych odcisków dłoni oraz innych przerażających dekoracji. Zobaczcie zdjęcia!

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