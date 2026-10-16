Zapomniał, że ma zakaz? 29-letni kurier z Zambii rozwoził jedzenie, grozi mu odsiadka

Zaskakująca wpadka w Gdyni: dostawca jedzenia został zatrzymany podczas kontroli, choć absolutnie nie powinien był prowadzić pojazdu.

29-letni obywatel Zambii zignorował aktywny sądowy zakaz, co ujawniono podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach.

Dowiedz się, jakie poważne konsekwencje grożą mężczyźnie za złamanie zakazu.

O szczegółach piszemy poniżej.

Rozwoził jedzenie po Gdyni, choć nie powinien prowadzić auta. Wpadł podczas kontroli drogowej

Pracował jako dostawca jedzenia. Problem w tym, że dowoził posiłki do klientów samochodem, choć nie powinien siadać za kierownicą. 29-letni obywatel Zambii wpadł w Trójmieście podczas rutynowej kontroli drogowej. Do zdarzenia doszło przy ulicy Śląskiej w Gdyni w środę, 14 października. Policjanci wylegitymowali kierowcę. Chwilę później okazało się, że mężczyzna wpadł w niemałe kłopoty.

- Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Toyota przy ul. Śląskiej w Gdyni 29-letniego obywatela Zambii. Mężczyzna w tym czasie zajmował się rozwożeniem jedzenia zamawianego przez klientów. Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych systemach informatycznych funkcjonariusze ustalili, że 29-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – informują pomorscy policjanci.

Zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu pięć lat więzienia

29-latek, decydując się na jazdę samochodem, złamał obowiązujący go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zamiast dostarczyć kolejne zamówienie, zakończył kurs na policyjnej kontroli. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

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