Rezygnacja ze studiów to poważny problem

Przedwczesne porzucanie studiów określa się mianem drop-outu. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy przeanalizował dane dotyczące przebiegu kształcenia na polskich uczelniach, a z ustaleń wynika, że w latach 2012–2020 ponad 1,3 mln rozpoczętych toków studiów zakończyło się skreśleniem z listy studentów. Nie oznacza to jednak, że każda z tych osób całkowicie zrezygnowała z edukacji wyższej. Część studentów mogła zmienić kierunek lub uczelnię.

Na tych kierunkach studenci najczęściej rezygnują z nauki

Zjawisko drop-outu nie dotyczy wszystkich dziedzin w takim samym stopniu. W analizie danych z lat 2012–2020 OPI PIB wskazywał na szczególnie duży odpływ studentów z kierunków ścisłych i humanistycznych. W przypadku nauk ścisłych odsetek wynosił 51 proc., a humanistycznych 47 proc. Najniższe wartości odnotowano natomiast w naukach medycznych i artystycznych, gdzie wskaźnik wynosił 29 proc.

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Po tych studiach zarabia się najwięcej [LISTA]

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Dlaczego studenci rezygnują ze studiów?

Przyczyny porzucania studiów są zróżnicowane, lecz jedną z nich jest niewłaściwy wybór kierunku. Młodzi ludzie nie zawsze wiedzą, jak wyglądają zajęcia, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie perspektywy zawodowe wiążą się z danym wykształceniem. Dopiero po rozpoczęciu nauki okazuje się, że program nie odpowiada ich zainteresowaniom lub oczekiwaniom.

Znaczenie mają również trudności z adaptacją do nowego środowiska. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają pieniądze. Wynajem mieszkania, koszty utrzymania i dojazdów mogą stanowić poważne obciążenie, zwłaszcza dla osób studiujących poza rodzinną miejscowością.