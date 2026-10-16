Studenci masowo rezygnują ze studiów. Na tych kierunkach problem jest największy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-16 16:41

Rozpoczęcie studiów nie zawsze oznacza, że student dotrze do obrony pracy dyplomowej. Część młodych ludzi rezygnuje z nauki już na początkowym etapie, inni zmieniają kierunek lub całkowicie porzucają edukację akademicką. Jakie są tego przyczyny oraz jakich kierunków dotyczy problem? Sprawdzamy.

Kobieta stojąca tyłem do obiektywu przemawia do studentów w auli. O problemie rezygnacji ze studiów przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock studia

Rezygnacja ze studiów to poważny problem

Przedwczesne porzucanie studiów określa się mianem drop-outu. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy przeanalizował dane dotyczące przebiegu kształcenia na polskich uczelniach, a z ustaleń wynika, że w latach 2012–2020 ponad 1,3 mln rozpoczętych toków studiów zakończyło się skreśleniem z listy studentów. Nie oznacza to jednak, że każda z tych osób całkowicie zrezygnowała z edukacji wyższej. Część studentów mogła zmienić kierunek lub uczelnię.

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Zjawisko drop-outu nie dotyczy wszystkich dziedzin w takim samym stopniu. W analizie danych z lat 2012–2020 OPI PIB wskazywał na szczególnie duży odpływ studentów z kierunków ścisłych i humanistycznych. W przypadku nauk ścisłych odsetek wynosił 51 proc., a humanistycznych 47 proc. Najniższe wartości odnotowano natomiast w naukach medycznych i artystycznych, gdzie wskaźnik wynosił 29 proc.

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Dlaczego studenci rezygnują ze studiów?

Przyczyny porzucania studiów są zróżnicowane, lecz jedną z nich jest niewłaściwy wybór kierunku. Młodzi ludzie nie zawsze wiedzą, jak wyglądają zajęcia, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie perspektywy zawodowe wiążą się z danym wykształceniem. Dopiero po rozpoczęciu nauki okazuje się, że program nie odpowiada ich zainteresowaniom lub oczekiwaniom.

Znaczenie mają również trudności z adaptacją do nowego środowiska. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają pieniądze. Wynajem mieszkania, koszty utrzymania i dojazdów mogą stanowić poważne obciążenie, zwłaszcza dla osób studiujących poza rodzinną miejscowością.

QUIZ. Studia w czasach PRL. Egzaminy były wtedy trudniejsze!
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u podczas rekrutacji na studia znaczenie miało m.in.:
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