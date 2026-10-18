Po ataku dronów płonie terminal naftowy w Petersburgu. Zaatakowano też centrum danych VK

Petersburg i obwód leningradzki zostały w nocy zaatakowane przez drony. Według lokalnych władz obrona przeciwlotnicza strąciła łącznie 144 bezzałogowce.

Jak przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, w ataku zginęła jedna osoba.

Płonie terminal naftowy w Petersburgu

Jednym z zaatakowanych obiektów był terminal naftowy w Petersburgu. Po uderzeniu na jego terenie wybuchł pożar.

To jeden z największych obiektów magazynowo-eksportowych paliw w Rosji. Terminal przyjmuje i wysyła produkty naftowe, a według oficjalnych danych jego przepustowość wynosi 12,5 mln ton rocznie.

Obiekt był już celem ukraińskich sił w czerwcu.

Atak na centrum danych VK

Celem nocnego ataku było również centrum danych VK w obwodzie leningradzkim.

Firma przekazała jednak, że mimo zdarzenia usługi serwisu społecznościowego pozostają dostępne dla użytkowników w normalnym trybie.

VK jest uznawany za rosyjski odpowiednik Facebooka i pozostaje popularny także w innych krajach postradzieckich, m.in. na Białorusi, w Kazachstanie i Kirgistanie. Od 2017 roku serwis nie jest dostępny w Ukrainie.

Płonie też hub logistyczny Ozonu

Po ataku ogień pojawił się również w hubie logistycznym należącym do Ozonu, jednej z dużych rosyjskich firm z branży e-commerce.

Lokalne władze informowały także o pożarze „infrastruktury cywilnej” w Petersburgu.

Infrastruktura energetyczna od miesięcy jest celem ataków

W Petersburgu i jego okolicach znajduje się wiele obiektów kluczowych dla rosyjskiego handlu surowcami energetycznymi.

Od ponad pół roku rosyjski sektor energetyczny jest celem ukraińskich ataków prowadzonych w odwecie za rosyjskie bombardowania.