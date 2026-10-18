Motocykl uderzył w krawężnik. Doszło do tragedii

Do wypadku doszło w sobotę, 17 października, tuż przed godziną 15.00. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem motocyklisty i jego pasażerki.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych. Na łuku drogi stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w krawężnik. Następnie motocykl się przewrócił.

Śledczy sprawdzają również, czy motocykl uderzył w ogrodzenie.

37-latki nie udało się uratować. Motocyklista trafił do szpitala

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Zespół ratownictwa medycznego podjął działania, by uratować pasażerkę motocykla. Niestety, obrażenia kobiety okazały się śmiertelne. 37-latka zmarła na miejscu wypadku.

Kierujący motocyklem 19-latek doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Jak przekazał mł. asp. Grzegorz Trzaskalik z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, zarówno kierowca, jak i pasażerka byli obywatelami Ukrainy. Policjant potwierdził również, że 19-latek posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Koszmar w Rybniku. Zaczął strzelać, bo rodzina nie chciała grilla:

17

Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku

Na miejscu pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowy przebieg zdarzenia. Jednym z badanych wątków jest to, czy po uderzeniu w krawężnik motocykl wpadł również na ogrodzenie.

Po wypadku kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na ulicy Karłowicza. Przejazd tą drogą został czasowo zablokowany na czas działań służb.

Utrudnienia zostały już zakończone. Policja nadal wyjaśnia okoliczności tragedii, w której zginęła 37-letnia kobieta.