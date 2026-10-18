Policja poszukuje tych mężczyzn! Tylko spójrzcie na ich pseudonimy

Pseudonimy przestępców. Po co je wymyślają?

Charakterystyczną cechą świata przestępczego jest powszechne posługiwanie się ksywkami, pseudonimami lub przezwiskami, które służą wielu celom. Przede wszystkim, umożliwiają one przestępcom zachowanie anonimowości i utrudniają organom ścigania identyfikację prawdziwej tożsamości, co jest kluczowe dla uniknięcia odpowiedzialności karnej. Pseudonimy pozwalają również na oddzielenie życia prywatnego od działalności przestępczej, chroniąc rodzinę i bliskich przed konsekwencjami popełnianych czynów. Często ksywka ma za zadanie budować specyficzny wizerunek – budzić strach, respekt lub sygnalizować specjalizację w danej dziedzinie przestępczości, stając się niejako "marką" w podziemnym świecie. W gangach i zorganizowanych grupach przestępczych pseudonimy mogą również służyć jako element wewnętrznej hierarchii i spójności, tworząc poczucie przynależności i odrębności. W rezultacie pseudonim staje się dla przestępcy nie tylko maską, ale często integralną częścią jego przestępczej tożsamości.

Żaba, Kiler i Generał Garbus. Tych mężczyzn poszukuje policja

Mężczyźni widniejący w zakładce "Poszukiwani" na stronie policji to osoby ścigane za poważne przestępstwa, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, wymuszenia rozbójnicze czy oszustwa finansowe. Ich wizerunki i dane publikowane są w nadziei na pomoc obywateli w ich schwytaniu. Wielu z nich, podobnie jak inni przestępcy, posługuje się ksywkami lub pseudonimami, które pomagają im ukrywać swoją prawdziwą tożsamość i zacierają ślady, utrudniając pracę organów ścigania.

W poniższej galerii zdjęć publikujemy wizerunki kilkudziesięciu poszukiwanych mężczyzn. Ich pseudonimy mogą Cię zaskoczyć!

32

Spotkałeś osobę poszukiwaną? Koniecznie zawiadom służby!

Gdy zauważysz osobę poszukiwaną przez policję, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nigdy nie próbuj samodzielnie jej zatrzymywać ani konfrontować się z nią, ponieważ może być niebezpieczna! Natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 997. Podaj dokładne miejsce, aktualny wygląd poszukiwanego, kierunek, w którym się porusza, oraz inne istotne szczegóły. Jeśli to możliwe i bezpieczne, dyskretnie obserwuj z dystansu, nie zwracając na siebie uwagi. Pamiętaj, Twoja rola to przekazanie informacji, zatrzymanie należy do policji.