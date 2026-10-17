Papież wyszedł ze szpitala! Leon XIV z dobrymi wynikami

Papież Leon XIV wyszedł ze szpitala! Lekarze podjęli decyzję. Wiadomo, co ze zdrowiem Ojca Świętego

Papież Leon XIV wyszedł ze szpitala! W sobotę, 17 października, Ojciec Święty opuścił Poliklinikę Gemelli w Rzymie, do której trafił cztery dni wcześniej. We wtorek, 13 października, przeszedł tam operację usunięcia nowotworu płuca.

Decyzję o wypisaniu papieża podjęli lekarze po przeprowadzeniu porannych badań kontrolnych. Sprawdzono między innymi wyniki krwi i wykonano prześwietlenie klatki piersiowej. Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia Leona XIV pozwala na dalszy powrót do sił poza szpitalem.

„Biorąc pod uwagę wyniki badań krwi oraz kontrolnego prześwietlenia radiologicznego klatki piersiowej, które zostały wykonane dziś rano, a także po ocenie stanu klinicznego Ojciec Święty został uznany za zdolnego do wypisania ze szpitala” – przekazali w komunikacie doktor Luigi Carbone z Watykanu i profesor Stefano Margaritora.

Przed Polikliniką Gemelli na papieża czekały setki wiernych. Gdy Leon XIV opuszczał szpital, zgromadzeni powitali go entuzjastycznie.

Leon XIV wraca do Watykanu. W niedzielę pokaże się wiernym

Jeszcze przed wyjazdem ze szpitala papież odprawił mszę. Nabożeństwo odbyło się w pomieszczeniu na dziesiątym piętrze Polikliniki Gemelli, tuż obok pokoju Ojca Świętego. Na czas jego pobytu urządzono tam kaplicę.

Watykan przekazał również ważną informację dotyczącą najbliższych planów Leona XIV. Już w niedzielę, 18 października, w południe papież ma pojawić się w oknie Pałacu Apostolskiego i odmówić z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Będzie to jedno z jego pierwszych publicznych wystąpień po wtorkowej operacji. Na razie nie podano szczegółów dotyczących dalszej rekonwalescencji papieża ani terminu jego powrotu do wszystkich obowiązków.

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Pope Leo XIV's doctors announced on Saturday morning that Pope Leo XIV is fit to be discharged from Gemelli Hospital. In a statement from the Holy See Press Office, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Pope underwent blood tests and a chest X-ray in the morning, which confirm that his clinical condition allows for him to leave hospital. The Holy See Press Office said he will return to the Vatican on Saturday afternoon and pray the Angelus on Sunday from the window of the papal apartment.— Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026