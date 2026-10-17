Cztery urny przed ołtarzem. Rodzina i przyjaciele pożegnali zmarłych

Na ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłej rodziny przybyli krewni, przyjaciele, a także koledzy i koleżanki ze szkół, do których uczęszczali Rafał i Marcin. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika wypełnił się po brzegi. W świątyni nie brakowało łez i wzruszenia. Uroczystość pogrzebowa miała charakter prywatny.

Podczas nabożeństwa kapłan wygłosił przejmujące kazanie, w którym odniósł się do ogromu tragedii i bólu, jaki pozostawiła po sobie śmierć czterech osób. Podkreślił, że szczególnie trudno pogodzić się z odejściem młodych ludzi, którzy mieli przed sobą plany, marzenia i wiele możliwości. Zwrócił uwagę, że w obliczu tak dramatycznych wydarzeń często brakuje słów, a pytania o przyczyny i sens tragedii pozostają bez odpowiedzi.

Duchowny nie próbował dawać żałobnikom prostych wyjaśnień ani zapewniać, że ich cierpienie szybko minie. Mówił o prawie do przeżywania smutku, zadawania trudnych pytań i okazywania bezradności. Przypominał również o znaczeniu obecności i wsparcia dla osób dotkniętych stratą.

W dalszej części kazania kapłan zachęcał, by nie osądzać pochopnie ani nie szukać łatwych odpowiedzi na pytania, na które wciąż nie ma pewnej odpowiedzi. Zamiast tego apelował o otoczenie troską tych, którzy pozostali, uważność na cierpienie innych i gotowość do wysłuchania osób przeżywających trudne chwile. Odwołał się także do chrześcijańskiej nadziei na życie wieczne.

Przyjaciółka Rafała nie kryła wzruszenia

Po zakończeniu kazania przyszedł czas na osobiste pożegnania. Nad czterema białymi urnami wspomnieniami podzielili się koledzy i przyjaciele zmarłych braci. Jedno z najbardziej poruszających pożegnań dotyczyło 17-letniego Rafała. Jego koleżanka ze szkolnej ławki opowiedziała o bólu związanym z nagłą utratą rówieśnika, którego jeszcze niedawno spotykała na szkolnym korytarzu.

Wspominała, jak trudno pogodzić się z myślą, że nie będzie już kolejnych spotkań, rozmów ani codziennych szkolnych chwil. Podkreśliła, że Rafał miał przed sobą wiele planów i marzeń, a jego przyszłość została tragicznie przerwana. W jej pożegnaniu wybrzmiewały niedowierzanie, żal i poczucie, że na odejście chłopaka było zdecydowanie za wcześnie.

Marcin miał wielkie plany i był wsparciem dla przyjaciół

Swojego przyjaciela pożegnali również koledzy 18-letniego Marcina. Wspominali go jako osobę niezwykle inteligentną, ciekawą świata i skłonną do długich rozmów. Potrafił rozwijać nawet zwyczajne tematy, skłaniając innych do refleksji. Był także kimś, komu można było powierzyć problemy i liczyć na jego zaangażowanie oraz wsparcie.

Dla Marcina szczególne znaczenie miały przyjaźń i więzi z ludźmi, których uważał za najbliższych. Przyjaciele podkreślali, że nie traktował tych relacji powierzchownie, lecz budował je na zaufaniu i wzajemnej trosce. Wspominali, że wiele im dał i pozostawił po sobie wspomnienia, które będą im towarzyszyć mimo jego odejścia.

Chłopak miał również konkretne plany na przyszłość. Chciał dobrze zdać maturę, rozpocząć studia, założyć zespół muzyczny i grać na gitarze elektrycznej. Muzyka była jedną z jego największych pasji. Przyjaciele pamiętali także wspólne rozmowy o przyszłości i przekonanie, że mają przed sobą jeszcze mnóstwo czasu. Teraz szczególnie bolesna stała się świadomość, że nie będzie już kolejnych spotkań, wiadomości ani rozmów, do których tak bardzo chcieliby wrócić.

Cała rodzina spoczęła we wspólnym grobie

Monika, Andrzej, Rafał i Marcin zostali pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym w Mniowie, rodzinnej miejscowości 52-letniej kobiety. O takiej formie pochówku zdecydowała rodzina.

Podczas uroczystości bliscy pożegnali nie tylko cztery osoby, ale również plany i marzenia, które wiązały z nimi na przyszłość. Szczególnie poruszające były wspomnienia przyjaciół obu chłopców, którzy opowiadali o ich osobowościach, pasjach i relacjach z rówieśnikami.

Okoliczności śmierci rodziny nadal bada prokuratura. Śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy, jednak za najbardziej prawdopodobną uznają wersję, według której 55-letni Andrzej K. miał zabić żonę i synów, a następnie odebrać sobie życie. Ostateczne ustalenia będą zależały od wyników śledztwa.