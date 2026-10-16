W Kielcach, na Osiedlu pod Dalnią, znaleziono ciała 52-letniej kobiety, jej dwóch nastoletnich synów oraz 55-letniego męża i ojca.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, doszło do samobójstwa rozszerzonego, a sprawcą tragedii miał być mężczyzna.

Pochówek wszystkich członków rodziny odbędzie się podczas wspólnej uroczystości.

Rodzinna tragedia za zamkniętymi drzwiami. Nie żyją cztery osoby

Do makabrycznego odkrycia doszło w jednym z bloków mieszkalnych na kieleckim Osiedlu pod Dalnią. Służby, które dotarły na miejsce zdarzenia po zgłoszeniu, zastały przerażający widok. Trzy ofiary znajdowały się w zamkniętym od wewnątrz lokalu – były to zwłoki matki oraz dwójki jej nastoletnich synów. Ciało czwartego członka rodziny, 55-letniego mężczyzny, wisiało przy balkonie. Ta potworna śmierć rodziny w Kielcach zrodziła mnóstwo pytań, na które odpowiedzi próbuje teraz znaleźć prokuratura.

Co niezwykle istotne w tej sprawie, rodzina ta uchodziła za spokojną i zgodną. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, nic nie zapowiadało tak potwornego finału. Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód potwierdziła, że rodzina nigdy wcześniej nie figurowała w policyjnych kartotekach. Żadna z ofiar nie była notowana, a funkcjonariusze nie odnotowali pod tym adresem żadnych zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, nie było tam również wcześniej prowadzonych interwencji. Sąsiedzi i otoczenie postrzegali małżeństwo oraz ich dzieci jako ludzi bezkonfliktowych, którzy prowadzili spokojne życie.

Obecnie śledczy koncentrują się na szczegółowym odtworzeniu ostatnich godzin życia ofiar. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki biorą pod uwagę kieleccy śledczy, zakłada, że 55-latek najpierw pozbawił życia swoją żonę oraz synów, a następnie targnął się na własne życie. Choć wersja o rozszerzonym samobójstwie jest obecnie wiodąca, prokuratura nie wyklucza innych ewentualności i skrupulatnie weryfikuje każdy możliwy trop, by wykluczyć udział osób trzecich.

Kluczowym elementem śledztwa będą szczegółowe wyniki sekcji zwłok, która została przeprowadzona na zlecenie prokuratury w środę, 14 października. Medycy sądowi mają przedstawić wstępne wnioski z przeprowadzonych badań dopiero w przyszłym tygodniu. Równolegle policja prowadzi przesłuchania pierwszych świadków – w tym sąsiadów oraz dalszych krewnych – co może pomóc w ustaleniu motywów, jakimi mógł kierować się sprawca tej niewyobrażalnej zbrodni.

Rodzina będzie pożegnania podczas wspólnej uroczystości

Tragicznie zmarła rodzina spocznie razem. Wspólna uroczystość pogrzebowa została zaplanowana na sobotę, 17 października. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 10:00 w kościele parafialnym w Mniowie. Po nabożeństwie ciała zmarłych zostaną złożone do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

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Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, bądź przechodzące przez okres żałoby, mogą liczyć na darmową pomoc specjalistów. Wsparcie można uzyskać, dzwoniąc na poniższe numery:

116 111 – telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.

116 123 – numer wsparcia dla dorosłych znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

800 108 108 – darmowa pomoc dla osób przeżywających żałobę.

800 111 123 – Tumbo Pomaga – linia dla najmłodszych, którzy stracili bliską osobę.

Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć pod adresem internetowym pokonackryzys.pl. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie wybrać numer ratunkowy 112.