Nie żyje małżeństwo i dwóch synów. Prokuratura ujawniła najnowsze informacje

W budynku przy ulicy Jagiełły w Kielcach policjanci natrafili na zwłoki czteroosobowej rodziny: 52-letniej kobiety, 55-letniego mężczyzny oraz ich dwóch synów w wieku 16 i 18 lat.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód bada okoliczności zdarzenia, a zebrane do tej pory dowody mocno sugerują, że mamy do czynienia z samobójstwem rozszerzonym .

. Według wstępnych hipotez 55-latek najpierw zamordował swoich najbliższych, po czym odebrał sobie życie.

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Z oficjalnych komunikatów przekazanych przez organy ścigania wynika, że w tragedii zginęła 52-letnia kobieta, jej 55-letni mąż i dwóch nastolatków. Zwłoki matki oraz synów znajdowały się wewnątrz zamkniętego lokalu. Z kolei ciało 55-latka odkryto na zewnątrz, bezpośrednio w sąsiedztwie osiedlowego balkonu.

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód wynika, iż rodzina ta nigdy wcześniej nie przewijała się w policyjnych kartotekach. Żadna z ofiar nie figurowała w rejestrach jako osoba łamiąca prawo, a pod ich adresem mundurowi nie przeprowadzali dotąd żadnych interwencji domowych. Otoczenie postrzegało ich jako bezkonfliktowe małżeństwo wychowujące dwóch synów.

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Przedstawiciele prokuratury otwarcie przyznają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydarzeń jest samobójstwo rozszerzone. Obecne poszlaki układają się w wersję, według której 55-letni mężczyzna brutalnie pozbawił życia swoją rodzinę w mieszkaniu, a następnie sam popełnił samobójstwo.

Mimo to funkcjonariusze nie zamykają się na inne warianty i weryfikują różne tropy. Niezwykle istotne dla dalszego biegu sprawy będą wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej w środę, 14 października. Na wstępne konkluzje medyków sądowych poczekamy jednak do przyszłego tygodnia. Równolegle prowadzone są przesłuchania pierwszych świadków, co ma rzucić światło na motywy tego wstrząsającego czynu.

– Wczoraj przeprowadzono wszystkie cztery sekcje zwłok, natomiast zgodnie z informacją uzyskaną od biegłego, na te wstępne wyniki będziemy musieli poczekać około tygodnia i dopiero wtedy będziemy mogli przekazać jakieś bardziej szczegółowe informacje – poinformował na antenie Radia Eska prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, bądź przechodzące przez okres żałoby, mogą liczyć na darmową pomoc specjalistów. Wsparcie można uzyskać, dzwoniąc na poniższe numery:

116 111 – telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.

116 123 – numer wsparcia dla dorosłych znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

800 108 108 – darmowa pomoc dla osób przeżywających żałobę.

800 111 123 – Tumbo Pomaga – linia dla najmłodszych, którzy stracili bliską osobę.

Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć pod adresem internetowym pokonackryzys.pl. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie wybrać numer ratunkowy 112.

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