Nie żyje małżeństwo i dwóch synów. Prokuratura ujawniła najnowsze informacje

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-15 11:36

We wtorek, 13 października na kieleckim Osiedlu Pod Dalnią doszło do wstrząsającego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono martwą kobietę i jej dwóch synów, a ciało czwartego członka rodziny znajdowało się przy balkonie. Prokuratura prowadzi postępowanie, próbując rozwikłać kulisy dramatu. Na zlecenie śledczych została przeprowadzona sekcja zwłok.

  • W budynku przy ulicy Jagiełły w Kielcach policjanci natrafili na zwłoki czteroosobowej rodziny: 52-letniej kobiety, 55-letniego mężczyzny oraz ich dwóch synów w wieku 16 i 18 lat.
  • Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód bada okoliczności zdarzenia, a zebrane do tej pory dowody mocno sugerują, że mamy do czynienia z samobójstwem rozszerzonym.
  • Według wstępnych hipotez 55-latek najpierw zamordował swoich najbliższych, po czym odebrał sobie życie.

Makabryczne odkrycie w Kielcach. Sąsiedzi nie podejrzewali nadciągającej tragedii

Z oficjalnych komunikatów przekazanych przez organy ścigania wynika, że w tragedii zginęła 52-letnia kobieta, jej 55-letni mąż i dwóch nastolatków. Zwłoki matki oraz synów znajdowały się wewnątrz zamkniętego lokalu. Z kolei ciało 55-latka odkryto na zewnątrz, bezpośrednio w sąsiedztwie osiedlowego balkonu.

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód wynika, iż rodzina ta nigdy wcześniej nie przewijała się w policyjnych kartotekach. Żadna z ofiar nie figurowała w rejestrach jako osoba łamiąca prawo, a pod ich adresem mundurowi nie przeprowadzali dotąd żadnych interwencji domowych. Otoczenie postrzegało ich jako bezkonfliktowe małżeństwo wychowujące dwóch synów.

Śledztwo prokuratury po śmierci rodziny w Kielcach. Kiedy będą wyniki sekcji zwłok?

Przedstawiciele prokuratury otwarcie przyznają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydarzeń jest samobójstwo rozszerzone. Obecne poszlaki układają się w wersję, według której 55-letni mężczyzna brutalnie pozbawił życia swoją rodzinę w mieszkaniu, a następnie sam popełnił samobójstwo.

Mimo to funkcjonariusze nie zamykają się na inne warianty i weryfikują różne tropy. Niezwykle istotne dla dalszego biegu sprawy będą wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej w środę, 14 października. Na wstępne konkluzje medyków sądowych poczekamy jednak do przyszłego tygodnia. Równolegle prowadzone są przesłuchania pierwszych świadków, co ma rzucić światło na motywy tego wstrząsającego czynu.

Wczoraj przeprowadzono wszystkie cztery sekcje zwłok, natomiast zgodnie z informacją uzyskaną od biegłego, na te wstępne wyniki będziemy musieli poczekać około tygodnia i dopiero wtedy będziemy mogli przekazać jakieś bardziej szczegółowe informacje – poinformował na antenie Radia Eska prok. Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym, bądź przechodzące przez okres żałoby, mogą liczyć na darmową pomoc specjalistów. Wsparcie można uzyskać, dzwoniąc na poniższe numery:

  • 116 111 – telefon zaufania dedykowany dzieciom oraz młodzieży.
  • 116 123 – numer wsparcia dla dorosłych znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.
  • 800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
  • 800 108 108 – darmowa pomoc dla osób przeżywających żałobę.
  • 800 111 123 – Tumbo Pomaga – linia dla najmłodszych, którzy stracili bliską osobę.

Więcej szczegółowych informacji można odnaleźć pod adresem internetowym pokonackryzys.pl. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, należy niezwłocznie wybrać numer ratunkowy 112.

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