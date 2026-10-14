Zginęła cała rodzina, oprawca oszczędził tylko psa. Sunia straciła dom

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-14 14:03

Dramat na kieleckim Osiedlu pod Dalnią wstrząsnął mieszkańcami. Według wstępnych ustaleń, 55-letni Andrzej K. zamordował żonę oraz dwóch nastoletnich synów, po czym targnął się na własne życie. Z masakry ocalała tylko suczka rasy owczarek niemiecki, która jednak straciła swoich opiekunów i dom.

  • We wtorek rano na Osiedlu pod Dalnią w Kielcach ujawniono rodzinną tragedię. 55-letni Andrzej K. został znaleziony powieszony na balkonie. Zginęła jego 52-letnia żona Monika K. oraz synowie: 18-letni Marcin i 16-letni Rafał.
  • Przy zwłokach czuwał owczarek niemiecki. Zwierzęciem zajęło się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach.
  • Łagodna suczka nie może na razie trafić do nowego domu z przyczyn prawnych. Osoby chcące wesprzeć zwierzę mogą zdecydować się na adopcję wirtualną poprzez kontakt z placówką.

Tragedia na Osiedlu pod Dalnią w Kielcach. Z masakry ocalał tylko pies

Koszmar na Osiedlu pod Dalnią wyszedł na jaw we wtorkowy poranek. Jedna z okolicznych mieszkanek dostrzegła ciało Andrzeja K., który powiesił się na balkonie, wykorzystując hak do mocowania flagi. Dotychczasowe śledztwo wskazuje na to, że wewnątrz mieszkania doszło do rzezi, w której zginęli najbliżsi mężczyzny. Ocalał jedynie owczarek niemiecki, który nie odstępował zmasakrowanych ciał na krok.

Co dalej z owczarkiem niemieckim? Suczce można pomóc

Obecność roztrzęsionego psa uniemożliwiła śledczym natychmiastowe rozpoczęcie oględzin. Do akcji musieli wkroczyć specjaliści. Dopiero gdy zwierzak został przewieziony do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, policja i prokurator mogli wejść do mieszkania.

Pracownicy schroniska podkreślają, że suczka jest niesamowicie przyjazna i szuka kontaktu z ludźmi. Ze względu na trwające czynności i niejasną sytuację prawną, bezpośrednia adopcja nie jest obecnie możliwa. Sunia przebywa w azylu.

Istnieje jednak opcja "wirtualnej adopcji", która dotyczy wszystkich zwierząt w tej kieleckiej placówce. Chętni mogą skontaktować się w tej sprawie z biurem schroniska, pisząc na adres [email protected], lub używając oficjalnych kanałów w social mediach.

Wszystkie czworonogi, które tam trafiają, otrzymują chipy, są szczepione i odrobaczane. Aby adoptować zwierzę na stałe, co jest usługą bezpłatną, trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości, a także obrożę i smycz. Po wcześniejszych ustaleniach, placówka oferuje przewóz do większych miast, takich jak Wrocław, Poznań, Warszawa czy Kraków.

Gdzie zadzwonić w kryzysie? Telefony zaufania

Jeśli mierzysz się z trudnościami lub miewasz myśli samobójcze, skorzystaj ze wsparcia psychologów. Poniżej lista kontaktów:

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

Kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, dzwoń na numer 112.

Kielce. Ciała rodziców i dwóch synów znaleziono w mieszkaniu na Osiedlu Pod Dalnią
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