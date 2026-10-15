Nowe wytyczne dla szkół i przedszkoli. Rodzice mogą być zaskoczeni. "Zakaz odbierania dzieci"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało nowe wytyczne dla szkół i przedszkolu, które dotyczą postępowania w razie ogłoszenia alarmu o zagrożeniu z powietrza. Co istotne, dokumentacja trafiła już do kuratoriów oświaty w całej Polsce. Celem jest ujednolicenie działań placówek w sytuacji kryzysowej, ponieważ dziś system nie zawsze wymusza konkretne zachowania w każdej z nich. Jak przekonują eksperci, nie chodzi jednak o to, by szkoły i przedszkola podejmowały dokładnie te same kroki, bo przepisy muszą zostać dostosowane do własnych warunków, jakie panują w konkretnych miejscach. Różna jest bowiem specyfika budynku, liczba uczniów czy lokalizacja. Wyznaczenie bezpiecznego miejsca schronienia będzie należeć do zadań dyrektorów, podobnie jak podział zadań między personelem czy ustalenie jasnych zasad postępowania w razie alarmu.

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Jak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna", nowe regulacje zakładają przede wszystkim pozostanie w budynku szkoły lub przedszkola przez uczniów oraz pracowników. Ewakuacja ma być konieczna tylko wtedy, gdy sam obiekt staje się źródłem zagrożenia lub jeśli zdecydują tak służby. Najbezpieczniejsze mają być natomiast piwnice i pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach.

Jeśli w placówce zacznie rozbrzmiewać alarm, nauczyciele będą zobowiązani natychmiast przerwać zajęcia, sprawdzić obecność, przeprowadzić uczniów do miejsca schronienia, ponownie sprawdzić, czy nikogo nie brakuje, a następnie przekazać informacje o obecnej sytuacji dyrektorowi lub wyznaczonej osobie. W trakcie alarmu zakaz odbierania dzieci i gromadzenia się przed placówką będą mieli z kolei rodzice. - Wytyczne obejmują (...) zakaz przyjeżdżania rodziców po dzieci podczas alarmu, by nie utrudniać dojazdu służbom - czytamy w komunikacie. To ma zapobiec chaosowi.

Czy rodzice będą zaskoczeni? A może pojawi się niezadowolenie? Czas pokaże. O wszystkich nowych i obowiązujących zasadach postępowania każda placówka powinna ich zawiadomić na początku roku szkolnego.

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