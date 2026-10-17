Ciało mężczyzny znaleziono w lesie przy ulicy Daszyńskiego

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 11 października, w godzinach porannych. Na terenie leśnym przy ulicy Daszyńskiego w Rybniku odnaleziono ciało 53-letniego mężczyzny. O sprawie poinformował portal Rybnik dla Was.

O zdarzeniu poinformowała redakcję portalu Rybnik dla Was jedna z czytelniczek. Według przekazanych jej informacji mężczyzna miał zginąć w wyniku postrzelenia. Policja potwierdziła, że na miejscu rzeczywiście znaleziono ciało z raną postrzałową.

– W niedzielę, 11 października, w godzinach porannych na terenie leśnym przy ulicy Daszyńskiego odnaleziono ciało 53-letniego mężczyzny z raną postrzałową – przekazała portalowi Rybnik dla Was podkomisarz Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Policja i prokurator na miejscu tragedii

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano patrol policji oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności mające pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci mężczyzny.

Sprawą zajęli się również śledczy pod nadzorem prokuratora. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci 53-latka.

Na tym etapie nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo również, w jakich okolicznościach mężczyzna doznał rany postrzałowej.

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Śledczy ustalają okoliczności śmierci 53-latka

Trwa wyjaśnianie sprawy tragicznego odkrycia w Rybniku. Kluczowe znaczenie dla dalszych ustaleń będą miały wyniki sekcji zwłok oraz czynności przeprowadzone przez policję i prokuraturę.

Na obecnym etapie nie należy przesądzać, w jakich okolicznościach doszło do śmierci mężczyzny. Szczegóły będą znane po zakończeniu odpowiednich czynności i analizie zgromadzonego materiału.

Źródło: Rybnik dla Was