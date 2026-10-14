To najpiękniejsze farmy dyń w Śląskiem. Przyciągają tłumy miłośników jesieni

Jesień ma swój wyjątkowy urok, a farmy dyń stały się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych symboli. Jeszcze kilka lat temu dynie kojarzyły się przede wszystkim z zakupami na targu i przygotowaniami do Halloween. Dziś coraz częściej są pretekstem do zaplanowania całej wycieczki. Właściciele sezonowych atrakcji tworzą kolorowe scenerie, ustawiają dynie w różnych kształtach i rozmiarach, dekorują przestrzeń słomą, wrzosami oraz starymi wozami. Wszystko po to, by odwiedzający mogli poczuć jesienny klimat i zrobić wyjątkowe zdjęcia.

Popularność takich miejsc wynika również z tego, że oferują znacznie więcej niż samą możliwość obejrzenia dyniowych dekoracji. Niektóre farmy przygotowują labirynty, gry terenowe, strefy zabaw dla dzieci i spotkania ze zwierzętami.

Inne stawiają na zakupy bezpośrednio u producentów albo łączą jesienną scenerię z dodatkowymi atrakcjami turystycznymi. W Śląskiem można znaleźć zarówno kameralne gospodarstwa, jak i większe przestrzenie z rozbudowanym programem. To propozycje na rodzinne popołudnie, randkę, spotkanie ze znajomymi czy fotograficzny spacer.

Farma Dyniowa w Rudzie Śląskiej. Tysiące metrów kwadratowych jesiennych atrakcji

Jednym z miejsc, które warto odwiedzić tej jesieni, jest Farma Dyniowa w Rudzie Śląskiej przy ul. Ratowników 2. Sezonowa atrakcja zajmuje kilka tysięcy metrów kwadratowych i łączy dyniowe dekoracje z zabawami dla całej rodziny. W 2026 roku organizatorzy przygotowali kolejne fotopunkty i rozbudowaną ofertę atrakcji. Farma działa od 19 września do 31 października, więc październik to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć ją w jesiennej odsłonie.

Na miejscu można spacerować wśród dyń i słomianych konstrukcji, a także skorzystać z licznych atrakcji. Wśród nich znalazły się między innymi labirynt ze słomy, dyniowe kręgle, trampoliny w ziemi, basen z kukurydzą oraz dyniowy domek. Dzieci mogą spróbować swoich sił na słomianym torze rowerkowym, zagrać w drewniane kółko i krzyżyk czy sprawdzić celność podczas rzucania pierścieniem. Przygotowano również ścieżkę zmysłów, ścianę muzyczną i słonecznikowy zakątek.

Nie zabraknie także miejsc do robienia zdjęć. Wśród dekoracji pojawią się między innymi traktor, zabytkowy rower, farmerska ścianka fotograficzna oraz słomiane aranżacje. To sceneria, w której można zrobić rodzinne fotografie, zdjęcia z przyjaciółmi czy jesienne kadry do mediów społecznościowych.

Farma została przygotowana przede wszystkim z myślą o rodzinach z dziećmi. Na najmłodszych czekają tematyczne dmuchańce oraz zwierzęta, w tym króliki, kury, koguty, kozy i owce. Starsi uczestnicy mogą spróbować atrakcji w postaci byka rodeo. Warto pamiętać, że dostępność części aktywności może zależeć od pogody.

Ile kosztuje wejście na Farmę Dyniową w Rudzie Śląskiej?

Farma jest czynna codziennie w godzinach 10:00–18:00, również w weekendy. Ceny biletów różnią się w zależności od dnia tygodnia.

Od poniedziałku do piątku: bilet ulgowy kosztuje 30 zł, a normalny 35 zł.

W soboty i niedziele: bilet ulgowy kosztuje 40 zł, a normalny 45 zł.

Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży do 17. roku życia, a także osobom posiadającym ważną legitymację lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Farma Dyniowa znajduje się przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej. Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne informacje organizatorów, zwłaszcza jeśli planujemy skorzystać z konkretnych atrakcji.

Najpiękniejsze farmy dyń w Śląskiem. Gdzie jeszcze warto pojechać?

Ruda Śląska to nie jedyne miejsce, w którym można poczuć jesienny klimat. W regionie znajdziemy także gospodarstwa z własnymi uprawami, dyniowe strefy fotograficzne i atrakcje łączące sezonowe dekoracje z innymi formami rozrywki.

Oto lista miejsc, które warto sprawdzić przed zaplanowaniem jesiennej wycieczki: