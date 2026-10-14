Dramat na Śląsku. Auto wbiło się w drzewo

We wtorek, 13 października 2026 roku, krótko przed godziną 13:00, rozegrał się dramat na ulicy Jurajskiej. Do zdarzenia doszło w powiecie zawierciańskim, na drodze powiatowej nr 1711, łączącej gminę Włodowice z Rzędkowicami.

Kierujący samochodem osobowym marki Toyota niespodziewanie zjechał z wyznaczonego pasa ruchu i z impetem uderzył w jedno z rosnących na poboczu drzew. Niestety, wypadek zakończył się tragicznie. 47-letni mężczyzna siedzący za kierownicą zginął na miejscu.

Z udostępnionych przez służby informacji wynika, że zmarły kierowca mieszkał na terenie gminy Włodowice. Obecnie funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Zablokowana trasa po tragicznym wypadku

Bezpośrednio po zdarzeniu na ulicy Jurajskiej zaroiło się od służb ratunkowych. Do akcji błyskawicznie przystąpili policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni.

W wyniku prowadzonych na miejscu czynności operacyjnych, przejazd drogą powiatową na odcinku Włodowice - Rzędkowice nie był możliwy. Kierujący pojazdami musieli liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i kierowani byli na objazdy.

Pracujący na miejscu funkcjonariusze zwracali się z gorącym apelem do wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie maksymalnej ostrożności. Proszono również o bezwzględne podporządkowanie się wydawanym na miejscu poleceniom.

Ruch na wspomnianym odcinku drogi został przywrócony dopiero w okolicach godziny 17:45.

Trwa policyjne śledztwo w sprawie wypadku we Włodowicach

Na obecnym etapie śledztwa nie są jeszcze znane powody, dla których pojazd marki Toyota zjechał z jezdni i zderzył się z drzewem. Szczegółowe badanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia będzie głównym zadaniem śledczych. Całe postępowanie mające na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii będzie nadzorowane przez miejscową prokuraturę.

Mundurowi nie ustają w apelach do kierowców o rozwagę za kierownicą. Podkreślają, że odcinki dróg prowadzące przez tereny leśne są szczególnie zdradliwe ze względu na błyskawicznie zmieniające się warunki. Zwracają uwagę, że śliska nawierzchnia i mniejsza przyczepność to czynniki, które drastycznie podnoszą prawdopodobieństwo utraty kontroli nad autem.

Wypadek w powiecie zawierciańskim: