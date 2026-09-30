Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Gdzie szukać grzybów?

Wrzesień jest w Polsce jednym z najważniejszych momentów sezonu grzybowego. Ciepłe dni, chłodniejsze noce i wilgotna ściółka tworzą warunki sprzyjające pojawianiu się wielu popularnych gatunków. W lasach można znaleźć m.in. borowiki, podgrzybki, koźlarze, rydze czy kurki.

Sezon nie kończy się jednak wraz z nadejściem października. Wiele gatunków można spotkać jeszcze jesienią, szczególnie jeśli wcześniej pojawiły się opady. W przypadku prawdziwków owocniki występują od lata do jesieni, a szczególnie dobrym okresem jest przełom lata i jesieni. Borowiki szlachetne spotyka się w lasach iglastych, mieszanych i liściastych.

Szukając grzybów, warto zwracać uwagę przede wszystkim na rodzaj lasu. Borowiki często pojawiają się w pobliżu sosen i świerków, ale można znaleźć je również w lasach mieszanych. Dobrym miejscem mogą być także prześwietlone fragmenty lasu, jego obrzeża czy okolice leśnych dróg.

Ważna zasada pozostaje niezmienna: zbieramy wyłącznie grzyby, które potrafimy jednoznacznie rozpoznać. W razie wątpliwości lepiej zostawić okaz w lesie.

Prawdziwek – dlaczego właśnie ten grzyb uchodzi za wyjątkowy?

Jeśli zapytać grzybiarzy o najbardziej ceniony grzyb polskich lasów, bardzo często odpowiedź będzie jedna: prawdziwek, czyli borowik szlachetny. Lasy Państwowe określają go jako jeden z najbardziej cenionych i najchętniej zbieranych grzybów leśnych w Polsce.

Jego największym atutem jest aromat. Prawdziwek ma intensywny, głęboki zapach charakterystyczny dla świeżych grzybów, ale jednocześnie jego smak pozostaje łagodny i przyjemny. W opisie kulinarnym borowika często pojawia się także delikatna nuta orzechowa.

I właśnie ta równowaga sprawia, że prawdziwek jest tak ceniony. Nie potrzebuje wielu dodatków, żeby stać się głównym bohaterem potrawy. Kilka młodych okazów podsmażonych na maśle może stworzyć danie o bardzo intensywnym, leśnym aromacie. Z kolei suszone borowiki potrafią nadać charakterystyczny smak zupie, sosowi, farszowi czy świątecznym uszkom.

Największy sekret prawdziwka? Suszenie

Borowik szlachetny ma jeszcze jedną wyjątkową cechę. Po wysuszeniu jego aromat staje się jeszcze bardziej intensywny.

Lasy Państwowe podkreślają, że prawdziwek szczególnie dobrze nadaje się do przygotowania suszu, ponieważ zachowuje charakterystyczny aromat, a po wysuszeniu jego zapach staje się wyjątkowo intensywny.

Dlatego suszone prawdziwki są tak ważnym składnikiem tradycyjnej polskiej kuchni. Niewielka ilość suszonych grzybów potrafi nadać potrawie znacznie głębszy smak. To właśnie dlatego trafiają do zupy grzybowej, sosów, farszu do pierogów i uszek czy dań z kapustą.

Pełną listę najsmaczniejszych grzybów znajdziecie w galerii poniżej.