Gdzie odbędzie się „Sylwester z Dwójką” 2026? Decyzja TVP

Mimo że do ostatniej nocy roku brakuje jeszcze sporo czasu, Telewizja Polska postanowiła podzielić się kluczową informacją. „Sylwester z Dwójką” znowu zawita do Katowic w okolice kultowego Spodka.

Właśnie w tym miejscu Ślązacy zyskają szansę powitania 2027 roku w trakcie olbrzymiego plenerowego show. Organizatorzy postawią dedykowaną estradę, a wystąpić ma tam blisko 30 czołowych postaci polskiej sceny oraz jedna gwiazda międzynarodowa.

Fakt, że „Sylwester z Dwójką” wraca pod Spodek, nie powinien nikogo dziwić. Katowice już w przeszłości organizowały huczne, telewizyjne pożegnania starego roku dla TVP.

Takie wydarzenie zorganizowano tam w 2017, a także u schyłku 2025 roku. W tamtym okresie przed katowickim Spodkiem zgromadziły się rzesze widzów, a wystąpili najwięksi polscy muzycy oraz zaproszeni goście zza granicy.

Tegoroczne wydarzenie zwiastuje zatem kolejną spektakularną, sylwestrową zabawę w samym sercu Katowic.

Sylwester z Dwójką 2025:

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Kto zaśpiewa na imprezie TVP w Katowicach?

Dla wielu telewidzów to właśnie obsada artystyczna będzie największą zagadką. Zgodnie z zapowiedziami twórców, na scenie zaśpiewa 30 znanych Polaków oraz pojedyncza gwiazda z innego kraju.

Oficjalne zestawienie muzyków trzymane jest w tajemnicy. Organizatorzy mają odkrywać kolejne karty wraz z upływem następnych tygodni. Prawdopodobnie, wzorem minionego roku, organizatorzy postawią na miks różnych generacji i gatunków muzycznych.

Przypominamy, że ostatni „Sylwester z Dwójką” wyróżniał się wyjątkowo silną grupą artystów. Przy Spodku zaśpiewali między innymi: Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Margaret, Kuba Badach, Oskar Cyms, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Michał Szpak, Ich Troje oraz zespół Feel z Piotrem Kupichą na czele.

Z zagranicznych wykonawców największy szał wywołał Sting. Niegdysiejszy wokalista The Police przypomniał takie hity jak „Englishman in New York” czy „Every Breath You Take”.

Oprócz niego, publiczność bawiła się w rytm italo disco, dzięki występom takich artystów jak duet Al Bano i Romina Power oraz Francesco Napoli.

Ile osób przyszło na sylwestra TVP? Tłumy pod Spodkiem

Koncert z zeszłego roku przyciągnął do centrum Katowic ogromną liczbę osób. Jak przekazał serwis Wirtualne Media, według policyjnych statystyk przed Spodkiem zgromadziło się około 29 tysięcy ludzi.

Poza tym „Sylwester z Dwójką” stanowił gigantyczny sukces przed telewizorami. Transmisja zgromadziła wielomilionową widownię, a kluczowe punkty programu oglądała rekordowa liczba Polaków.

Tym sposobem Katowice znów szykują się na szaloną, grudniową noc w sąsiedztwie Spodka.

O tym, kogo zobaczymy i usłyszymy w trakcie imprezy „Sylwester z Dwójką” 2026, dowiemy się niedługo. Potwierdzone jest natomiast to, że centralna platforma muzyczna Telewizji Polskiej znów zostanie wybudowana w stolicy województwa śląskiego.