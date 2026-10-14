Trwają poszukiwania 65-letniego Zbigniewa Slabona, który zaginął 7 października. Mężczyzna około godziny 17 miał znajdować się w Sosnowcu. To właśnie w rejonie tamtejszego zbiornika wodnego Balaton psy tropiące straciły jego ślad. Rodzina zaginionego prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat jego losów.

Zaginął Zbigniew Slabon. Charakterystyczny znak na czole

Zbigniew Slabon ma 65 lat i około 165 cm wzrostu. Ma krótko ścięte, przerzedzone włosy, zmarszczki na twarzy oraz charakterystyczną, dużą brodawkę na środku czoła.

W dniu zaginięcia był ubrany w czarną, cienką kurtkę, jasno oliwkową koszulkę, ciemne jeansowe spodnie oraz czarne buty sportowe.

Mężczyzna choruje na Alzheimera, może być zdezorientowany i nie wiedzieć gdzie się znajduje.

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Ostatni trop prowadzi nad zbiornik Balaton

Mężczyzna zaginął 7 października około godziny 15. Około godz. 17 miał przebywać w Sosnowcu. Podczas poszukiwań psy tropiące doprowadziły do zbiornika wodnego Balaton, gdzie ślad się urwał.

Według przekazanych informacji mężczyzna mógł stamtąd odjechać autobusem lub zostać zabrany samochodem. Na ten moment nie wiadomo jednak, co dokładnie wydarzyło się później.

Rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Bliscy Zbigniewa nie ustają w poszukiwaniach i współpracują z policją. Proszą o kontakt osoby, które widziały 65-latka, mogą wskazać, w jakim kierunku się udał, lub posiadają jakiekolwiek informacje, które pomogą ustalić jego losy.

Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 538 417 174. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół, może mieć znaczenie.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Będzinie, telefon- 47 85 362 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112 - apeluje Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

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